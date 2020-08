Jetzt leuchten auch die letzten Flächen der Bahnunterführung an der Chausseestraße in Sehnde in vielen Farben: Kinder und Jugendliche haben bei der Ferienpassaktion „Aus Grau wird bunt“ die Wände mit Graffiti verziert. Das Projekt, mit dem die Stadt vor drei Jahren begonnen hat, um Schmierereien vorzubeugen, ist damit abgeschlossen.