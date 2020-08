Sehnde

Ein leuchtend orange-roter Sonnenuntergang, Manga-Figuren, riesige Fliegenpilze und Arielle, die Meerjungfrau: Die Bahnunterführung an der Chausseestraße in Sehnde ist ein Hingucker. Acht Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 17 Jahren haben dort bei der Ferienpassaktion „Aus grau wir bunt“ zu Sprühdosen gegriffen und die Wände mit bunten Motiven verschönert. Damit haben nun auch die letzten freien Flächen in dem Bahntunnel Farbe erhalten.

„Das Projekt hat nach fast drei Jahren einen schönen Abschluss bekommen“, findet Sehndes Erste Stadträtin Bettina Conrady. Sie sprach den jungen Künstlern am Montag ein großes Lob aus und überreichte ihnen zum Dank je einen Sehnde-Beutel.

Dankeschön in Taschenform: Sehndes Erste Stadträtin Bettina Conrady verteilt Sehnde-Beutel an die Nachwuchs-Sprayer. Quelle: Katja Eggers

Stadt setzt auf Ehrenkodex der Graffitiszene

Die Stadt hatte mit dem Projekt vor drei Jahren neue Wege beschritten. Immer wieder war es in dem Tunnel zu illegalen Sprühereien gekommen, die aufwendig und teuer entfernt werden mussten. Nach Rücksprache mit der Politik entschied sich die Verwaltung schließlich für eine künstlerische Gestaltung der Tunnelwände und setzte dabei auch auf den Ehrenkodex in der Graffitiszene. Dieser besagt, dass man fertige Bilder nicht übermalt und in Ruhe lässt.

„Und das hat bisher auch wunderbar funktioniert“, betont die städtische Ferienpassbeauftragte Sabine Kramann. Lediglich einmal hatten Unbekannte eines der Tunnelbilder verunstaltet. Anders als in vielen anderen Kommunen werde in Sehnde aber ansonsten nicht illegal geschmiert. Kramann und die Ferienpasskinder hoffen, dass die Kunstwerke in der Unterführung auch künftig nicht verunstaltet werden.

Die städtische Ferienpassbeauftragte Sabine Kramann schaut sich mit Cindy (14) die Pilzbilder an – sie wurden von einer Sehnderin gestaltet, die zufällig mit dem Fahrrad vorbeikam. Quelle: Katja Eggers

KGS wirbt für mehr Umweltschutz

Die Stadt hatte die Ferienpassaktion bereits in den Vorjahren angeboten. Die Teilnehmer begannen im westlichen Teil des Tunnels, Flächen zu gestalten. Jedes Jahr kamen neuen hinzu. Im vergangenen Sommer beteiligten sich Schüler der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) Sehnde im Rahmen ihres Schulprojektes „Ökologie und Umwelt“ an den Arbeiten.

Auch in diesem Jahr erfreute sich das Projekt großer Beliebtheit. Die Plätze bei der Aktion waren an allen fünf Tagen ausgebucht. Die zwölfjährige Lea machte schon zum zweiten Mal mit. „Das Sprühen macht einfach total Spaß“, sagte sie. Zusammen mit Carolin (13) und Pia (9) sprühte sie einen orangefarbenen Sonnenuntergang auf die Tunnelwand.

Materialkosten trägt die Stadt

Die Farbe Orange war begehrt, denn die benötigten auch Ben (11) und Kjell (10), die ein paar Meter weiter eine Figur aus einer japanischen Mangaserie aufsprühten. Von Kramann hatten die Jungs gelernt, wie man große Flächen aus freier Hand besprüht, mit Schablonen arbeitet und mit der Spraydose feine Linien zieht.

Kramann schätzt, dass bei der diesjährigen Ferienpassaktion wieder um die 60 Dosen verbraucht wurden. Die Kosten für das Material übernimmt stets die Stadt. Wie hoch diese insgesamt sind, konnte Kramann nicht sagen: „Aber es ist auf jeden Fall deutlich billiger, als wenn man dafür einen professionellen Maler engagieren würde“, betonte sie.

Von Katja Eggers