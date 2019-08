Sehnde - Kinder entwerfen ihren Traumspielplatz Bei einem Ideen-Workshop der Stadt haben 25 Kinder im Rathaus ihren Traumspielplatz entworfen. Im Anschluss nahmen die jungen Architekten mit einer Expertin vom Fachdienst Stadtentwicklung einen echten Spielplatz am Käthe-Kollwitz-Weg unter die Lupe.

Was gefällt euch hier, was nicht? Sabine Zilkenath lässt die Kinder auf dem Spielplatz am Käthe-Kollwitz-Weg einen Fragebogen ausfüllen. Quelle: Katja Eggers