Keine versteckten Ecken mehr: Mit der Neupositionierung der Container in der Wertstoffinsel an der Bilmer Straße in Sehnde-Höver hofft der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (aha), die Vermüllung auf dem Platz in den Griff zu bekommen. Der Ortsbürgermeister spricht von einem Kompromiss und will die weitere Entwicklung beobachten.