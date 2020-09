Sehnde/Lehrte

Am ersten bundesweiten Warntag am Donnerstag, 10. September, werden Sehndes und Lehrtes Sirenen ab 11 Uhr nicht ausgelöst.

Das Auslösen sei aus technischen Gründen in Sehnde aktuell nicht möglich, sagt Bianca Frey, Leiterin im Fachdienst Ordnung und Recht. Bei den rund 30 Sirenen im Sehnder Stadtgebiet sei derzeit nur der Brandschutzton eingestellt – der Ton für eine Warnung zum Katastrophenschutz müsse noch nachgerüstet werden, so Frey. Kurzfristig sei das nicht möglich gewesen. Man habe sich dazu auch mit den Nachbarkommunen Lehrte und Laatzen abgestimmt, die Sirenen deshalb nicht auszulösen. Geplant sei aber, die Sirenen technisch nachzurüsten, sagt Frey.

Anzeige

Lesen Sie mehr: So bereitet sich Niedersachsen auf den bundesweiten Warntag vor

Weitere NP+ Artikel

Sämtliche Warnmittel sollen erprobt werden

Der bundesweite Warntag ist am Donnerstag zum ersten Mal und soll dann jährlich immer am zweiten Donnerstag im September durchgeführt werden. Am gemeinsamen Aktionstag von Bund und Land werden in ganz Deutschland sämtliche Warnmittel erprobt. Die Teilnahme erfolgt auf freiwilliger Basis. Pünktlich um 11 Uhr sollen zeitgleich in den Kommunen in allen Ländern mit einem Probealarm die Warnmittel wie beispielsweise Sirenen und Warnapps ausgelöst sowie auch die Sendungen der Rundfunkanstalten unterbrochen werden.

Der Warntag soll „als wichtiges Zeichen an die Bevölkerung verstanden werden, um diese vermehrt für die Risiken und Gefahren zu sensibilisieren und den Bevölkerungsschutz in den Köpfen zu verankern“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Stadt Sehnde.

Der obligatorische und regelmäßige Probealarm für die Alarmierung der freiwilligen Feuerwehr in Sehnde – jeden dritten Sonnabend im Monat um 11.30 Uhr – bleibe bestehen, kündigt Frey an. Geplant sei zudem, dass Sehnde beim Warntag im nächsten Jahr an der bundesweiten Aktion teilnehmen kann.

Von Patricia Oswald-Kipper