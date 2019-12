Christmasparty für Sonnabend ist abgesagt – wegen Unwetters

Sehnde

Das dürfte viele Sehnder betrüben: Die Interessengemeinschaft in der Stadt Sehnde (IGS), der Zusammenschluss von Kaufleuten und Gewerbetreibenden, hat am Freitag ihre für Sonnabend, 7. Dezember, geplante Christmasparty auf dem Marktplatz abgesagt. Der Weihnachtsmarkt des Ortsrats Sehnde an der Kreuzkirche findet dagegen statt. „Wir haben uns dazu aufgrund des Wetterberichtes mit Sturm und Regen entschieden“, sagt der IGS-Vorsitzende Otfred Schreek. Es seien zwei Bühnen mit Livemusik und DJ geplant gewesen, doch bei Wind und Regen wäre das Equipment nicht sicher gewesen. Auch das Zelt auf dem Marktplatz könne bei Westwind nicht schützend aufgebaut werden. „Die Sicherheit der Besucher ist eventuell nicht gewährleistet, ebenso wie der große Stern, der über dem Marktplatz geplant war“, erläutert Schreek. Auch der Grillstand hätte bei starkem Wind keinerlei Schutz. Der Weihnachtsmarkt des Ortsrats an der Kirche am Ende der Mittelstraße dagegen sei besser geschützt.

Christmasparty sollte eher jüngere Besucher ansprechen

IGS und Ortsrat hatten im vergangenen Jahr erstmals ihre Aktionen am selben Tag veranstaltet. Der Ortsrat sollte Freunde eines traditionellen Weihnachtsmarkts ansprechen, die moderne Christmasparty mit Livemusik und DJ auf Bühnen eher jüngere Besucher. Im Vorfeld hatte es dazu eine lange und strittige Diskussion gegeben, doch letztlich ging das Konzept auf.

