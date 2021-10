Reethmar

Sie ist ein Urgestein der deutschen Musikszene und die erfolgreichste deutsche Teilnehmerin am Eurovision Song Contest (ESC): Jetzt holt die Schlagersängerin und Chansonette Katja Ebstein ihr ursprünglich am 27. Februar geplantes Konzert im Gutshof Rethmar nach. Neuer Termin ist am Sonnabend, 6. November, um 20 Uhr. Bereits damals erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

In ihrem Programm „Gestern-Heute-Morgen“ vereint Ebstein, bürgerlicher Name Karin Ilse Überall, ihre musikalischen Hits mit Musicalerfolgen und ihren Lieblingssongs und nimmt ihr Publikum mit auf eine seit mehr als 50 Jahren anhaltende musikalische Reise durch ihr Leben. Begleitet wird sie dabei von ihrem Pianisten und langjährigen Wegbegleiter Stefan Kling. In ihrem Konzert gibt es aber nicht nur Schlager, Chansons und Balladen, sondern auch Kritisches wie das Lied „Inch Allah“, das sich mit Krieg und Frieden im Nahen Osten auseinandersetzt, und Jazziges wie den Klassiker „My Funny Valentine“.

Mehr als 30 Alben hat die inzwischen 76-jährige Sängerin mit der rauchig-weichen Stimme, den langen roten Haaren als Erkennungszeichen und dem Pony, das sie gern und oft schüttelte, bereits veröffentlicht und entsprechend breit ist das Repertoire: Etwa bekannte Hits wie „Wunder gibt es immer wieder“ (1970) und „Theater, Theater“ (1980) – damit erreichte sie sogar Platz 2 beim Eurovision Song Contest. In dieser Dekade gab es kaum eine Musiksendung im deutschen Fernsehen, in der Katja Ebstein nicht gesungen hätte. In den Neunzigerjahren suchte sich Ebstein verstärkt literarische Quellen und vertonte Texte von Kurt Tucholsky über Loriot bis hin zu Annette von Droste-Hülshoff.

Eintrittskarten zum Preis von 39,90 Euro gibt es online unter ma-cc.com und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Von Oliver Kühn