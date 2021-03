Sehnde

Volle Tribünen und eine enthusiastische Atmosphäre waren die bestimmenden Merkmale eines großen Abends der Sehnder Chorgemeinschaft: Als Kathy Kelly, ehemals Mitglied der berühmten Kelly Family, den Sängerinnen und Sängern vor fünf Jahren einen Besuch abstattete, waren die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Matthäus-Kirche in Lehrte hellauf begeistert. Gemeinsam sangen sie mit dem Mitglied der berühmten Kelly-Family irische Segenswünsche und „Glory Hallelujah“. Im vergangenen Oktober sollte es zu einer Neuauflage des Konzertes kommen, doch die Chorgemeinschaft musste dies wegen der Corona-Pandemie auf dieses Jahr verschieben. Auch daraus wird nun nichts.

Man habe sich mit Kathy Kelly nun auf einen Termin im nächsten Jahr verständigt, sagt die Vorsitzende Eva Meyer. Dann hoffen sie auf eine Wiederholung des Spektakels nach mehr als sechs Jahren. Ein genauer Termin steht allerdings noch nicht fest.

Technik für virtuellen Chor

Die Zeit des Lockdowns lassen der Frauenchor Piccolo und der gemischte Chor Voices of Harmony allerdings nicht ungenutzt. Weil Proben aktuell nicht in Präsenz möglich sind, trifft sich der Frauenchor dienstagabends ab 18.30 Uhr auf der Videokonferenz-Plattform Zoom zum gemeinsamen Musizieren. Der gemischte Chor singt dann ab 20 Uhr. Bisher probte jeder alleine zu Hause, da sich ein Zusammenklang unsauber anhörte. Doch dabei wollte es Chorleiterin Agnes Hapsari nicht belassen – und organisierte kurzerhand das Gesangsprogramm Jamulus, um die Aufnahmen zu optimieren und synchron zusammenzufügen. „Wir sind auf das digitale Chorerlebnis schon sehr gespannt“, sagt Meyer.

Darüber hinaus hat Hapsari ein virtuelles Konzert auf die Beine gestellt. Alle Chormitglieder bekommen dafür eine musikalische Begleitung auf ihr Ohr, mit der sie dann ihren Part einsingen. Schlussendlich legt die Chorleiterin dann alle Stimmen übereinander, um den Song „That’s What Friends Are For“ als ein Gesamtwerk vorzustellen. Piet Cheeseman schneidet das Video mit den Videoaufnahmen der Sängerinnen und Sänger synchron dazu. Das Abenteuer will die gebürtige Indonesierin bis Mitte April auf YouTube und der choreigenen Homepage veröffentlichen.

815 Euro aus Kulturförderung

Außerdem freut sich der Verein über 815 Euro aus der diesjährigen Kulturförderung der Region Hannover. Und die Mitglieder wissen auch schon ungefähr, wofür das Geld sein soll. „Damit beschaffen wir uns Verstärker und Mikrofone für Solo-Gesangparts“, sagt die Vorsitzende. Vielleicht würden sie es mit Blick auf das Konzert mit Kathy Kelly aber auch für eine Trainingsstunde mit einer Stimmbildungslehrerin nutzen.

Wer Lust auf Singen hat, kann über die Internetseite sehnder-chorgemeinschaft.de Kontakt aufnehmen. Dort finden Interessierte auch den „virtuellen Chor“.

Von Niklas Borm