Ilten

Die Dorff-Gärtnerei des Klinikums Wahrendorff an der Sehnder Straße ist in der Nacht zu Montag das Ziel von Einbrechern gewesen. Nach Angaben der Polizei hebelten die Unbekannten im rückwärtigen Bereich des Gebäudes sowohl eine Tür als auch ein Fenster auf. Drinnen stahlen sie die Registrierkasse. Noch ist unklar, wie viel Geld sich in der Kasse befand, die Ermittler sprechen aber von einer eher geringen Menge.

Noch während die Polizei am Tatort den Sachverhalt zu Protokoll nahm, fand ein Wahrendorff-Mitarbeiter die aufgebrochene Kasse auf dem nicht weit entfernten Friedhof wieder. Dort hatten die Täter sie weggeworfen.

Von Achim Gückel