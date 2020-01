So ausgelassen geht es beim Karneval im Klinikum zu

Köthenwald

Bunt, fröhlich und ausgelassen – so ist es am Sonnabendabend bei der Prunksitzung der Leinespatzen im Dorff-Gemeinschaftshaus des Klinikum Wahrendorff zugegangen. Hannovers rot-weiße Karnevalsgesellschaft feierte dort ein doppeltes Jubiläum: Die mittlerweile 25. Prunksitzung in Köthenwald und das 66-jährige Bestehen des Vereins.

Mehr als 200 Karnevalsfans, darunter etwa 120 Bewohner des Klinikums, machten mit. Sie schunkelten, sangen, klatschten begeistert Beifall für die Tanzmariechen, das Prinzenpaar und die Prinzenehrengarde und lachten sich bei den Auftritten der Büttenredner und des Männerballetts mitunter geradezu kringelig.

Das Prinzenpaar der Landeshauptstadt: Andreas I. (Zweiter von rechts) und Stephanie I. (Mitte) geben sich die Ehre. Quelle: Katja Eggers

Bewohner stellen sich mit ans Mikro

Dass die Leinespatzen im Klinikum Wahrendorff die Karnevalssaison eröffnen, hat mittlerweile Tradition. „Das ist immer etwas ganz Besonderes, wir kennen uns hier mittlerweile schon und kommen sehr gern her“, betonte Brigitte Fydrich von den Aktiven des Vereins. Gerade die Bewohner machten stets ausgelassen mit. Auch diesmal klatschten sie schon beim Einmarsch das Prinzenpaar ab, tanzten während der Show mitunter munter durchs Bild oder stellten sich ganz ungezwungen mit ans Mikrofon.

„Für viele Bewohner ist die Karnevalssitzung ein Highlight des Jahres, sie freuen sich da schon Wochen vorher drauf“, erzählte Heimleiter Volker Harmgardt, der den Karneval vor 25 Jahren nach Wahrendorff geholt hatte. Zusammen mit seiner Kollegin Ute Lokotsch hat er die Prunksitzungen im Klinikum von Anfang an begleitet. Beide sind in Wahrendorff so etwas wie Urgesteine des Karnevals.

Ehrenorden für Klinikumsmitarbeiter

Das muss belohnt werden, sagten sich die Leinespatzen und hängten Harmgardt und Lokotsch bei der Sitzung kurzerhand die Ehrenorden um den Hals. Bei Harmgardt schwang bei aller Freude über die Auszeichnung aber auch ein wenig Wehmut mit: Es war für ihn die letzte Prunksitzung. Aus Altersgründen zieht er sich aus dem Karneval im Klinikum zurück.

Von Katja Eggers