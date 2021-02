Sehnde

In der evangelischen Kirchengemeinde Sehnde hat sie 2018 einen Literaturkreis ins Leben gerufen, in dem sie mit Gleichgesinnten gemeinsam Bücher liest und bespricht. Jetzt hat Karla Schmidt ihren ersten eigenen Roman vorgelegt. Das 440 Seiten starke Buch heißt „Fair Harbor“ und ist bei Amazon erschienen.

Die englischsprachige Originalversion hatte die Sehnderin bereits 2017 herausgebracht. Die Übersetzung ist nun vor allem der Pandemie geschuldet. „Ich habe die beiden Lockdowns sinnvoll genutzt“, sagt Schmidt augenzwinkernd. Das Thema ihres Buches war der gebürtigen US-Amerikanerin eine Herzensangelegenheit und spiegelt auch ein wenig die eigene Familiengeschichte wider. Schmidt schreibt in „Fair Harbor“ über Deutsche, die zwischen 1880 und 1914 nach Amerika ausgewandert sind – so wie einst ihre Großeltern.

Alle Figuren sind fiktiv

Die Buchhelden Franz und Johanna Dorfmoeller sind jedoch nur als Prototypen gedacht. Sie stehen für Millionen Deutsche und andere Mitteleuropäer, die einst in die USA immigrierten. Schmidt betont, dass alle Personen fiktiv sind. „Die Geschichte basiert aber auf tatsächlichen Erfahrungen von deutschen Immigranten und ist so oder ähnlich millionenfach passiert.“ Mit ihrem Roman gibt sie den Einwanderern eine Stimme, das Buch ist ihnen und ihren Familien gewidmet. Mit der Gegenwart wird die Erzählung durch kurze Kommentare der fiktiven Enkelin Caitlyn verbunden.

Der Roman „Fair Harbor“ ist als Taschenbuch erhältlich. Quelle: privat

Eigentlich sollte der Roman lediglich auf Englisch erscheinen. Etwa 20 Exemplare hat Schmidt mittlerweile verkauft. Die Recherche war aufwendig. Die ersten Kapitel entstanden in den USA. Mit der deutschen Version will Schmidt das Thema nun auch hierzulande näherbringen. Die Übersetzung stammt von ihr, Ehemann Manfred hat tatkräftig redigiert.

Autorin ist gebürtige Amerikanerin

Die Veröffentlichung über Amazon zog sich in die Länge. Das Buch musste nicht nur inhaltlich gewisse Kriterien erfüllen, sondern auch äußerlich. „Der Buchdeckel hat zum Beispiel bestimmte Maße, die das Motiv nicht überschreiten darf“, berichtet Schmidt. Für das Cover hat sie eine historische Postkarte ausgewählt, die das Schiff zeigt, mit dem ihre Großeltern 1913 nach Amerika ausgewandert waren.

Schmidt selbst ist in Springfield im US-Bundesstaat Illinois geboren und aufgewachsen und hat dort auch ihre erste Ausbildung zur Lehrerin für deutsche Sprache, vergleichende Religionswissenschaft und Literatur absolviert. 1974 ist sie nach Deutschland gekommen und hat Philosophie an der Universität Hannover studiert. Bis zu ihrer Pensionierung 2016 war sie fast 40 Jahre lang Lehrerin für deutsche Literatur und Philosophie, arbeitete erst an verschiedenen deutschen Gymnasien und später an der International School Hannover, die sie vor 25 Jahren mitbegründet hatte.

Roman liegt auch als E-Book vor

„Fair Harbor“ ist nicht ihre erste literarische Veröffentlichung. Schmidt hat 2015 auf Englisch bereits eine längere Kurzgeschichte herausgebracht. „Fair Harbor“ ist im Internet auf amazon.de erhältlich. Das Paperback kostet 12,08 Euro, das ausleihbare E-Book ist als Kindle-Version für 2,46 Euro zu haben.

Von Katja Eggers