Dieser Anblick wirft bei einigen Sehndern derzeit Fragen auf: Rund um das Regenrückhaltebecken am Wilhelm-Henze-Weg herrscht derzeit Kahlschlag. Im Februar wurden dort etliche Bäume gefällt und Büsche und Hecken radikal herunter geschnitten. Die Stämme wurden allerdings nicht abtransportiert, sondern liegen immer noch im Wasser.

Mussten die Bäume womöglich wegen Borkenkäferbefall gefällt werden? Und verrottet das Holz jetzt im Becken? Diese Fragen stellen sich viele Sehnder. „Nein, nein“, sagt Daniel Korf, technischer Leiter der Stadtwerke Sehnde. Die Bäume seien im Zuge der üblichen Ausdünnarbeiten gefällt worden. Es handele sich schließlich um ein technisches und an die örtlichen Gegebenheiten angepasstes Bauwerk – und nicht um einen Gartenteich oder ein Naturschutzgewässer, wie Korf betont: „Die Arbeitswege müssen dort freigehalten werden.“

Kahlschlag alle vier Jahre nötig

Wegen der Brut- und Setzzeit mussten die Arbeiten bis Ende Februar über die Bühne gehen. Der Abtransport soll nun im Mai erfolgen. Schneller gehe es nicht, erklärt Klärmeister Ron Breitenherdt von den Stadtwerken. „Es war wichtig, die Frist einzuhalten und die Bäume erstmal wegzunehmen, nach und nach werden wir sie jetzt abholen, aber bis dahin müssen sie liegenbleiben.“

Damit Regenrückhaltebecken wie jenes am Wilhelm-Henze-Weg nicht zuwachsen, rücken die Stadtwerke dort regelmäßig an. Einen Kahlschlag wie im Februar gibt es laut Breitenherdt aber nur etwa alle vier Jahre. Büsche und Sträucher werden dann radikal gekürzt, damit sie später üppig wieder austreiben. Die Stadtwerke haben für solche Arbeiten vier Mitarbeiter im Einsatz. Und die sind laut Korf derzeit mehr als ausgelastet, zumal die Stadtwerke gerade erst das Waldbad Sehnde übernommen haben, wo ebenfalls Bäume gefällt werden mussten.

Stadt: Mehr Bäume gepflanzt als gefällt

Im Waldbad musste eine alte Eiche dem Bau eines Blockheizkraftwerkes weichen. Die Fällung war aus Sicht von Sebastian Wels vom Fachdienst Stadtentwicklung und Straßen, Grünflächen und Klimaschutz die bestmögliche Option, um den umliegenden Baumbestand und vor allem dessen Wurzelraum zu schützen. Dafür seien erhebliche Mehrkosten in Kauf genommen worden. Als Ersatz sollen im Herbst auf dem Waldbadgelände fünf Bäume gepflanzt werden.

Dass Bürger sich immer mal wieder bei der Stadt melden und Baumfällungen kritisch hinterfragen, hat laut Wels zugenommen. „Das Thema polarisiert und ist vor dem Hintergrund aktueller Debatten über das Klima derzeit in aller Munde.“ Fest stehe aber auch, dass die Stadt keine Bäume leichtfertig fälle und in den vergangenen Jahren nachweislich mehr Bäume gepflanzt als gefällt habe. Von Dezember 2019 bis Dezember 2020 seien 135 Bäume im Stadtgebiet gefällt und 221 neu angepflanzt worden. „Allein in diesem Jahr haben wir schon 40 neue Bäume gesetzt“, berichtet Wels.

Anforderungen an Bäume und Standorte höher

Die Bäume hätten vor allem aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden müssen. Auch die extreme Trockenheit der vergangenen Sommer und der Borkenkäferbefall spielten häufig eine Rolle. Ausgleichspflanzungen erfolgten jedoch oftmals nicht dort, wo ein Baum gefällt wurde. „Gerade an Straßen wie etwa der B 65 ist es sehr schwierig, ausreichend Platz für Bäume zu schaffen“, betont Wels. Zudem hätten sich die Anforderungen an Baumstandorte in Sehnde erhöht.

Gerade in bebauten Gebieten oder an Straßen haben die Bäume mit Problemen zu kämpfen: Sie können beispielsweise nicht ausreichend Wurzeln ausbilden, sind durch den Verkehr extremen Erschütterungen und Vibrationen ausgesetzt und leiden unter Wasser- und Sauerstoffmangel.

Die Stadt reagiert darauf unter anderem, indem sie Baumgruben schützt, Wurzeln mit Wurzellockstoffen und Substraten in tiefere Bereiche lenkt oder Oberflächenwasser benachbarter Wege in die Baumgruben leitet. Darüber hinaus haben sich auch die Anforderungen an die Bäume selbst geändert. Sie müssen zum Beispiel trocken-, hitze- und salzresistent sowie insektenfreundlich sein.

Katja Eggers