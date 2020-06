Die Kooperative Gesamtschule (KGS) in Sehnde kann ihre Abschlussjahrgänge 9 und 10 sowie ihre Abiturienten nun doch mit einer Abschlussfeier verabschieden. Je nach Wetter sollen die Zeugnisübergaben entweder auf dem Schulhof oder in der Mensa über die Bühne gehen. Die Schule muss sich dabei aber an die Corona-Hygiene und -Sicherheitsvorgaben halten.