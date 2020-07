Die Kooperative Gesamtschule (KGS) in Sehnde hat am Donnerstagnachmittag 102 Haupt- und Realschüler verabschiedet. Wegen Corona bekamen die Absolventen ihre Abschlusszeugnisse unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln in der Mensa anstatt im Forum. Und auch sonst war bei der Feier vieles anders als in anderen Jahren.