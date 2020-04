Die Stadt Sehnde will mit ihrem Ordnungsdienst und der Polizei an den Ostertagen kontrollieren, ob sich die Sehnder an die neuen Regeln zur Reduzierung sozialer Kontakte halten. Das kostenfreie WLAN vor dem Rathaus wurde bereits abgeschaltet, um größere Menschenansammlungen zu vermeiden. Und Osterfeuer im Garten sind nur unter Auflagen erlaubt.