Das Unternehmen K+S will künftig Haldenabwasser vom Kaliberg bei Sehnde-Ilten mit Lastwagen abtransportieren. Denn Ende 2020 sind die Hohlräume der früheren Bergwerke Hugo und Bergmannssegen mit Wasser gefüllt. Die Kommunalpolitiker sind skeptisch und glauben, dass es bessere Lösungen gibt.

Noch wird das Haldenabwasser vom Kaliberg bei Ilten in die Schächte unter dem Sehnder Kaliberg gepumpt – und zwar per Pipeline. Doch von 2020 an sind die alten Bergwerke gefüllt Quelle: Gottfried Hiller