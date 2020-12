Sehnde/Hildesheim

Besonders schwere räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung: Das wirft die Staatsanwaltschaft Hildesheim fünf heute 19 bis 26 Jahre alten Angeklagten vor, die sich derzeit vor dem Landgericht Hildesheim verantworten müssen. Die Taten, in die auch ein 19-jähriger Sehnder und eine gleichaltrige Freundin aus Lehrte verwickelt sind, haben sich vor gut zwei Jahren zunächst in Hannover und dann in Sehnde abgespielt. Die Beschuldigten sind weitgehend geständig.

Hinterhalt in Hannover

Ausgangspunkt war offenbar ein Streit zwischen einer heute 19-jährigen Lehrterin und ihrer Freundin. Diese soll vermeintlichen Partnern der Lehrterin erzählt haben, sie unterhalte mehrere Beziehungen gleichzeitig. Daraufhin habe die jetzt Beschuldigte beschlossen, ihrer Freundin „eine Lektion zu erteilen“, heißt es in der Anklage. Sie habe die jetzt vor Gericht als Zeugin aussagende junge Frau unter einem Vorwand in einen Park in Hannover gelockt, wo sie von der Lehrterin und zwei Komplizen erwartet wurde.

Ohrfeigen als Denkzettel

Das Opfer sei geohrfeigt und mit einem Messer bedroht worden. Außerdem habe die Angeklagte der Zeugin „mit hohen Absätzen“ auf den Fuß getreten und ein Geschenk gefordert, wirft ihr die Staatsanwaltschaft vor. Die Lehrterin bestätigte den Vorgang weitgehend, allerdings will sie mit dem Messer nicht gedroht, sondern es nur in der Hand gehalten haben.

Angreifer verstecken sich im Gebüsch

Als die Lehrterin erfuhr, dass ihre Freundin – zwischenzeitlich waren sie zerstritten, inzwischen sind sie aber wieder befreundet – die Attacke bei der Polizei angezeigt hatte, nahm sie sich erneut vor, sie zu bestrafen. Sie verabredete sich dazu mit mehreren Bekannten und plante einen zweiten Hinterhalt: Ein damals 17-jähriger Sehnder führte das Opfer zum Spielplatz an der Breiten Straße in Sehnde. Dort warteten neben der Lehrterin auch drei maskierte Komplizen, die sich in einem Gebüsch versteckt hatten. Sie schlugen und traten die Zeugin sowie weitere Personen und stahlen Taschen mit Wertgegenständen.

Auch diese Vorwürfe haben die Angeklagten weitgehend eingeräumt. Sie bestreiten jedoch die Verwendung von Waffen. Lediglich ein weiterer Beteiligter, dessen Identität nicht bekannt ist, soll einen Schlagstock gehabt haben.

Sanktionsmöglichkeiten sind begrenzt

Vier der fünf Angeklagten werden nach dem Jugendstrafrecht verfolgt. Laut Gerichtssprecher Steffen Kumme können sie nur dann zu einer Jugendstrafe im Gefängnis verurteilt werden, wenn das Gericht bei ihnen sogenannte „schädliche Neigungen“ feststellt. Die werden definiert als Persönlichkeitsmängel, die ohne längere Gesamterziehung die Gefahr der Begehung weiterer solcher Straftaten in sich bergen. Liegen sie nicht vor, beschränken sich die Sanktionsmöglichkeiten auf einen möglicherweise mehrwöchigen Jugendarrest oder Auflagen wie soziale Trainingskurse.

Der Prozess wird am 16. Dezember mit weiteren Zeugenvernehmungen fortgesetzt. Die Urteile werden für Montag, 21. Dezember, erwartet.

Von Thomas Böger