Rethmar

Prominenter Besuch in Sehnde: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kommt am Mittwoch, 8. September, in den Gutshof Rethmar. Er ist dabei Gast seines Parteifreundes und Bundestagskandidaten Tilman Kuban während dessen Veranstaltungsreihe „Biergartentalks“. Beginn ist um 18.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) an der Gutsstraße 16.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die mit Spahn und Kuban ins Gespräch kommen wollen, können nach einer Anmeldung per E-Mail an info@cdu-sehnde.de daran teilnehmen. Die Besucherplätze sind begrenzt, und es gelten die bekannten Hygieneregeln. Mit dem Abend werde die CDU Sehnde ihren Kommunalwahlkampf abschließen, sagt der Stadtverbandsvorsitzende Lutz Lehmann.

Von Oliver Kühn