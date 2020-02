Dieser Rapper aus Ilten träumt von der großen Musikkarriere

Ilten

Als junger Mensch muss man Träume haben. Den hat auch Dominique Goedereis. Der Iltener arbeitet als Aushilfskraft in einer Tagesbetreuung für Menschen mit Behinderung in Hannover – doch seine Zukunft könnte sich der 23-Jährige auch im Musikbusiness vorstellen. Er will als Deutsch-Rapper unter dem Künstlernamen Isolation durchstarten: „Mein Wunsch wäre es, damit meine Brötchen zu verdienen.“ Wer wissen will, ob das funktionieren kann, hat dazu am Freitag, 21. Februar, die Gelegenheit. Nach Auftritten in Hannover mit Mitmusikern gibt Goedereis seinen ersten Live-Solo-Auftritt in der St.-Katharinen-Kirche in Rethmar –die Besucher erwartet Rap im Gotteshaus.

Dennoch ist Goedereis bewusst, dass es sehr schwer wird, entdeckt zu werden. „Der Markt ist übersättigt“, sagt er. Mit der heutigen Technik könne jeder zu Hause etwas aufnehmen. Den Künstlernamen Isolation habe er sich ausgesucht, weil er ein englisches Wort gesucht habe, das auch auf Deutsch ausgesprochen werden könne. Und es passe auch inhaltlich zu seiner Musik. „Ich bin oft traurig und tiefgründig und isoliere mich dann selbst“, sagt der 23-Jährige. Die Ruhe der Isolation, dieser Freiraum mache ihn kreativer. Besonders in schlechten Phasen, so wie das vielen Künstlern geht.

Nachdenklich, düster, depressiv

Das spiegelt sich auch in seinen Texten wider. Nachdenklich sind sie, oft düster und manchmal sogar depressiv. Etwa in seinem Song GMW (Guten Morgen Welt): „Mir fehlt manchmal der Lebenssinn. Und ich frage mich, wo will ich in mei’m Leben hin“, heißt es da. Und weiter: „Manche sind der Meinung, ich sei übersensibel. Doch ich lebe bloß mein Leben ohne rüberzuschielen.“ Das komme einfach aus seinem Bauch. Trauer, Trennung, Tod, Einsamkeit und Zukunftsängste – Themen, die auch viele andere junge Menschen beschäftigen. „Dabei bin ich sonst ein fröhlicher Mensch, ich grübele halt nur viel“, sagt der Iltener über sich selbst.

Seine Freundin Jennifer Eckers unterstützt Dominique Goedereis und macht Fotos und Videos für seine Musik. Quelle: Oliver Kühn

Kein Wunder, dass sein erstes Lied überhaupt „Selbsttherapie“ heißt. Das sei vor drei Jahren 3000-mal geklickt worden. Von seinen inzwischen mehr als 80 Texten schaffen es nur die wenigsten auf ein Medium. Ein Dutzend Songs habe er bei Youtube hochgeladen, auch bei Instagram und Soundcloud sind sie zu finden, CDs für Freunde sind da schon eher „old-fashioned“, eine in der Szene eher altbackene Ausnahme. Rund 300 Klicks habe er pro Video erhalten. Diese Filme und auch Promotion-Fotos macht seine Freundin Jennifer Eckers. „So brauche ich keine Leute mehr engagieren, das spart Geld“, sagt der Rapper mit einem fast schon schüchternen Lächeln. Derzeit entstehen sie noch mit dem Handy, doch eine richtige Kamera werde die nächste Anschaffung.

Demos entstehen im Elternhaus

In seinem Zimmer im Haus seiner Eltern – der Name Goedereis dürften vielen Sehndern durch seine Mutter, Diakonin Tamara Meyer-Goedereis, bekannt sein – nimmt der 23-Jährige seine Demo-Versionen auf, die er dann an einen Produzenten weiterschickt. Die Beats entstehen am Computer, Musikschleifen, sogenannte Loops, oder Samples, also bereits fertige Aufnahmen von anderen Musikern oder Produzenten, werden dann im Studio dazu- und abgemischt. Sieben Tracks hat er bereits als „Sounds aus der Mottenkiste“ zusammengetragen „Alte Sachen von mir“, wie er sagt. Ein weiteres Album, das derzeit noch unter dem Arbeitstitel „Mosaik“ läuft, ist in Arbeit.

Im Studio hat Dominique Goedereis alias Isolation schon einige Songs aufgenommen. Quelle: Jennifer Eckers

Nur als Wortkünstler will er sich aber nicht verstehen. Auch wenn er zum Sprechgesang gekommen sei, weil er nicht singen könne und auch kein Instrument spiele, wie er offen und gelassen einräumt: „Ich bin Musiker.“ Seine Lieblingsmusiker sind die deutschen Rapper Favorite und Prezident, doch groß geworden sei er mit Metal und Rock. An der Wand prangen Plattenalben von Iron Maiden und sogar von Michael Jackson. Immerhin das Cover von „Bad“. Ein bisschen Bad-Boy-Image gehört halt dazu. Metal und Rap – diese Kombination will er in Zukunft vertiefen.

Rap im Gotteshaus

Sein Auftritt in Rethmar wird erst der zweite öffentliche – und seine erste Soloperformance. Lampenfieber verspüre er aber nicht wirklich. „Manchmal denke ich ein paar Minuten vorher, ich kann meine Texte nicht“, sagt Goedereis alias Isolation. Die Musik kommt vom Laptop, gerappt wird live.

Das Konzert von Isolation ist am Freitag, 21. Februar, in der St.-Katharinen-Kirche in Rethmar, An der Kirche 2. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro.

Von Oliver Kühn