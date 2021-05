Sehnde

Die Stadt Sehnde ist bei der Sieben-Tage-Inzidenz für Corona wieder einmal Spitzenreiter in der Region Hannover – diesmal jedoch im positiven Sinne. Mit einem Wert von 25,2 (Stand Dienstag) verzeichnet sie das mit Abstand geringste Infektionsgeschehen. 30 Menschen sind aktuell mit dem Virus infiziert. Den zweitbesten Wert hat die Wedemark mit 59,5. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sehnde schwankt seit Wochen stark. Zum Vergleich: Am 18. März lag sie bei 324, das war der bisherige Rekordwert. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 885 Sehnder mit Corona angesteckt, 19 Menschen sind mit oder an dem Virus gestorben.

Von Oliver Kühn