Der hannoversche Kommunikationsdienstleister htp geht jetzt den zweiten Schritt und will seine bereits verlegten Glasfaserkabel in ganz Sehnde auch in die Häuser verlegen. Auftakt ist im nächsten Frühjahr in Sehnde-Bolzum. Dafür sind Informationsveranstaltungen und Beratertage geplant.