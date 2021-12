Sehnde

Die Corona-Pandemie hat das gesellschaftliche Leben wieder fest im Griff. Aus diesem Grund findet der Informationsabend der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Sehnde für Eltern des vierten Jahrgangs nur in digitaler Form statt. Er ist am Donnerstag, 9. Dezember. Der Zugang zu dem Onlinetreffen wird an diesem Tag auf der Internetseite kgs-sehnde.de veröffentlicht.

Angesprochen sind die Eltern der Grundschulen Astrid-Lindgren, Breite Straße, Höver, Ilten und Rethmar, die Sprachheilschule Ilten sowie die Schulleitungen und Lehrkräfte. An dem Infoabend geht es um die kombinierten Haupt- und Realschulklassen (K-Klassen), den gymnasialen Bildungsweg bis zum Abitur, die erreichbaren Abschlüsse, die Möglichkeit des Schulzweigwechsels, um das Prinzip fördern und fordern an der KGS, den Ganztagsbetrieb, die Klassenstunden sowie allgemeine Aspekte des Schullebens. Interessierte können sich auch schon vorher das Vorstellungsvideo der KGS auf der Homepage der Schule ansehen.

Lesen Sie auch Schüler der KGS-Bläserklassen freuen sich über neue Instrumente

Auch Schnuppertag nur digital

Auch der Schnuppernachmittag im März nächsten Jahres wird schon wie in diesem Jahr nur digital möglich sein, kündigt Direktorin Sandra Heidrich an. Dabei werde dann auch über die Forscher- und Orchesterklassen informiert. Anmeldetermine dafür würden noch bekannt gegeben.

Von Oliver Kühn