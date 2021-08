Ilten

Ein ganzes Dorf wird am Sonntag, 5. September, zur Schnäppchenmeile: Von 10 bis 16 Uhr ist in Ilten wieder Dorfflohmarkt. Laut Organisatorin Silke Heinen liegen dafür bereits mehr als 140 Anmeldungen für Verkaufsstände vor. Und es gibt kaum eine Straße, in der nicht ein Vorgarten, eine Garage oder Hofeinfahrt mit Tapeziertischen und Kleiderständern ausgestattet sein wird.

„Es wird nicht nur ein Flohmarkt sein – wir freuen uns auf ein Dorffest, bei dem sich viele beim Bummeln oder Verweilen an den Ständen treffen und austauschen können“, erklärt Heinen. Schnäppchenjäger und Flohmarktfreunde dürfen sich aber nicht nur auf ausrangierte Artikel wir Spielzeug, Kleidung, Bücher, Schallplatten, Werkzeug und Schmuck freuen. Denn an vielen Ständen gibt es auch Speisen und Getränke wie russische Kekse, belgische Waffeln, Hot Dogs, Kaffee, Kuchen und türkischen Tee.

Darüber hinaus wartet der Flohmarkt mit Besonderheiten wie Kinderspielen, Ponyreiten, Kunsthandwerk und Entspannungszonen im Grünen auf. Wo welche Aktionen und Stände zu finden sind, können die Besucher auf Plänen ablesen. die an allen Ständen ausliegen.

Von Katja Eggers