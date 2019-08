Höver

Noch ist der Anbau für Sehndes kleinste Grundschule in Höver ein grauer Betonklotz mitten im Ort. Doch der Rohbau ist fast fertig. Demnächst könnten dort die Klinkerarbeiten an der Außenfassade beginnen, sagt Bauleiter Joachim Beike bei einem Rundgang durch das Gebäude. Der Zeitplan ist ehrgeizig, denn bereits im Juli nächsten Jahres soll der zweigeschossige Anbau für den Ganztagsunterricht in Betrieb gehen. Rund 3,1 Millionen Euro wird das Gebäude letztlich kosten und damit um rund 700.000 Euro teurer als noch vor zwei Jahren geplant. Wegen der explodierenden Kosten im Baugewerbe musste die Stadt sich vom Rat erst kürzlich noch einen weiteren Zuschlag über 424.200 Euro genehmigen lassen.

Vier Klassenzimmer im ersten Stock

Auf rund 570 Quadratmetern Grundfläche entsteht im Untergeschoss die für die Ganztagsbetreuung notwendige Mensa mit Spül- und Ausgabeküche. Dort können jeweils 40 Schüler in drei Durchgängen gemeinsam Mittagessen. Bis zum Sommer nächsten Jahres werden die Kinder noch im Vereinsheim der Schützen gleich nebenan bespeist. Im Obergeschoss entstehen vier Klassenzimmer, je ein Differenzierungs- und Computerraum, ein Musik- und Werkraum sowie die Schulbücherei. Mit der Erweiterung wird in Höver gleichzeitig eine Zweizügigkeit für 180 bis 200 Schüler geschaffen.

Im Erdgeschoss wird die Verwaltung untergebracht. Vorgesehen sind unter anderem Büros der Schulleitung, ein Lehrerzimmer, ein Konferenzraum sowie ein Hausmeisterraum. Zur Straße Am Schulhof hin entsteht ein neuer Haupteingang, der derzeitige im Altbau wird dann geschlossen. Zudem gibt es einen Durchbruch zum Altbau mit einer Brandschutztür. Noch in diesem Monat sollen die Innenarbeiten mit dem Einbau der Fenster beginnen. Im September soll das Gebäude dann sozusagen dicht und gegen Witterungseinflüsse gesichert sein, sagt Architektin Eike Brodersen. Danach folgen der Estrich, Putz und die Außenverblendung.

Durch Fahrstuhl barrierefrei

Lena Jacobi vom Fachdienst Schule, Sport und Kultur muss noch die Treppe nehmen. Wenn das Gebäude fertig ist, führt ein Aufzug in den ersten Stock. Quelle: Oliver Kühn

Um der Inklusion Genüge zu tun, bekommt der Anbau außer einem Treppenhaus auch einen Fahrstuhl. „Öffentliche Gebäude ab zwei Etagen müssen barrierefrei sein“, erläutert Daniela Rössing, Leiterin der städtischen Gebäudewirtschaft. Die Grundschule Höver ist seit Februar Modellprojekt für das neue und vom Rat beschlossene Konzept der Stadt zur nachschulischen Betreuung. Damit sollen Doppelstrukturen mit Horten vermieden werden. Seitdem werden die Jungen und Mädchen, die bislang den Hort besucht haben, in der Ganztagsschule betreut. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, bis maximal 17 Uhr in eine nachschulische Betreuung zu wechseln.

Container verschwinden vom Schulhof

Wenn der Neubau bezogen wird, werden zudem auch die Container vom Grundstück am Altbau verschwinden. „Dort kommt dann eine Kletterspinne hin“, sagt Bernd Jaron vom Fachdienst Gebäudewirtschaft. Dennoch ist der Schulhof durch das neue Gebäude deutlich kleiner geworden. Die Stadt hatte dort im vergangenen Jahr zahlreiche Bäume fällen lassen und Büsche gerodet, um Platz für den Anbau zu schaffen und gleichzeitig Aufenthaltsmöglichkeiten für die Kinder.

Von Oliver Kühn