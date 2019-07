Der Sehnder Rat kommt am Mittwoch, 3. Juli, zu seiner letzten Ratssitzung vor der Sommerpause zusammen. Zur Diskussion stehen etwa die Erweiterung der Wilhelm-Raabe-Grundschule in Ilten und der Ganztagsschule in Höver sowie die geplanten Neubaugebiete Keramische Hütte und Backhausfeld.