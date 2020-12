Haimar

Dramatische Lage im Schützenhaus in Haimar: Das Fundament ist abgesackt, große Risse klaffen an den Wänden. Eine Untersuchung habe zwar ergeben, dass der Aufenthalt in dem Gebäude noch unbedenklich sei, sagt Olaf Kahlefendt, zweiter Vorsitzender des Schützenvereins. „Aber es ist schon ein komisches Gefühl“, sagt er. Betroffen ist der Anbau, der im Jahr 2001 an das aus den Achtzigerjahren stammende Gebäude gesetzt wurde. In dem Gebäudeteil befindet sich nicht nur der Raum mit den abbaubaren Schießständen. Darin sind auch die Umkleiden und Duschen des Sportvereins TSV Haimar/ Dolgen untergebracht. Vor allem deren Fußballsparte nutzt das Gebäude.

Risse in den Wänden nehmen zu

Seit ein paar Jahren beobachtet Kahlefendt die Zunahme der Setzrisse an den Wänden. Und nicht nur das. „Alles neigt sich zu einer Seite.“ Der trockene Tonboden unter dem Gebäude, verursacht durch die regenarmen Sommer, sei die Ursache für das Absacken des Fundaments, so Kahlefeldt. Das habe die Untersuchung der Fachfirma ergeben.

In den Wänden des Anbaus sind Risse sichtbar. Quelle: Privat

Bereits im nächsten Jahr will der Schützenverein daher nun das Gebäude, das Eigentum der Stadt Sehnde ist, sanieren. Um ein weiteres Absacken des Gebäudeteils zu verhindern, muss das Fundament neu gegründet werden. Dabei soll eine Spezialfirma das Fundament freilegen und mit Beton unterspritzen. Die Schützen wollen dann in Eigenarbeit die Risse in den Wänden beseitigen und den Anbau renovieren.

In einer Verwaltungsvorlage werden die Sanierungskosten am Schützenhaus Haimar mit 70.000 Euro beziffert. Einen Teil der Arbeiten will der Schützenverein selbst erledigen. Darüber hinaus will der Landessportbund zu dem Sanierungsprojekt rund 21.000 Euro beisteuern, der Ortsrat Dolgen, Evern, Haimar gibt insgesamt 5000 Euro. Die Stadt Sehnde will das Projekt mit 18.000 Euro bezuschussen. Der Sehnder Rat wird über diese Ausgabe am Donnerstag, 12. Dezember, entscheiden.

Starke Unterstützung kommt von den Dorfbewohnern

Der Schützenverein erfährt unterdessen eine starke Unterstützung von den Dorfbewohnern. Denn viele Vereine nutzen das Schützenhaus für ihre Treffen oder Feiern. Im Corona-Jahr 2020 seien diese zwar größtenteils ausgeblieben, sagt Kahlefendt. Er hofft aber, dass das Vereinsleben im nächsten Jahr wieder starten kann und die Schützen dann vorbereitet sind.

Obwohl der Schützenverein keinen offiziellen Aufruf startete, haben für die anstehende Sanierung bereits fast alle ortsansässigen Vereine großzügig gespendet. Zuletzt übergab der Förderverein der Feuerwehr Haimar mit einem mittleren dreistelligen Betrag.

Aber auch Haimarer Bürger haben schon ins Portemonnaie gegriffen, um ihrem Verein, der mit seiner Gründung 1878 einer der ältesten in Sehnde sein dürfte, zu helfen. Knapp 5.000 Euro kamen auf diese Weise zusammen. „Wir sind von der Hilfsbereitschaft überwältigt. Damit haben wir nicht gerechnet“, sagt Kahlefendt.

Von Patricia Oswald-Kipper