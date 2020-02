Die Nachfrage nach Kita- und Hortplätzen in Sehnde ist größer als das Angebot – deshalb muss die Stadt erneut nachsteuern. In Ilten wird eine zweite Gruppe der Kita Hugo-Remmert-Straße im August zunächst als Notgruppe an den Start gehen. Im Hort Regenbogen wird die Kleingruppe um acht auf 20 Plätze erweitert.