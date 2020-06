Wegen der Corona-Pandemie können Iltens Schützen ihr Schützenfest in diesem Jahr nicht wie gewohnt feiern. Stattdessen wird die Sause in die heimischen vier Wände verlegt: Das Festessen liefern die Schützen ihren Gästen nach Hause. Die Band ist live im Internet zu erleben, und die Clowns treten am Gartenzaun auf.