Sehnde

Die beiden Iltener Vereine MTV Ilten und Schützenverein (SV) Ilten wollen dazu beitragen, den Alltag wieder in normaleren Bahnen verlaufen zu lassen. Deshalb geben sie nun Schlüsselanhänger aus, die mit einem QR-Code ausgestattet sind, der mit der Luca-App gescannt werden kann. Damit wollen sie Menschen, die kein Smartphone haben, helfen, die Kontaktnachverfolgung zu erleichtern.

Für Carsten Elges, Vorsitzender des Schützenvereins Ilten, stoßen Menschen ohne Smartphone in der Corona-Pandemie oft auf Hindernisse. Denn die darauf befindliche Luca-App dient der Kontaktnachverfolgung. Beim Eintritt in Restaurants, Sportstätten oder anderen Veranstaltungen ist sie notwendig. Mit Hilfe eines QR-Codes können sich Besucher in dieser App registrieren und Kontaktdaten hinterlassen. „Was tun diejenigen, die kein Smartphone besitzen?“, fragt Elges.

Teilnahme am Alltag erleichtern

Der MTV Ilten und der Schützenverein Ilten wollen nun Sehnder, die kein Smartphone besitzen, entlasten. Ziel sei, die Teilnahme am Alltag zu erleichtern, beziehungsweise zu helfen, den Alltag zu normalisieren. Für Iltens Schützenchef Carsten Elges sind die Schlüsselanhänger mit der Luca-App da eine ideale Hilfe.

„Damit kann der Check-In dann auch ohne Smartphone erfolgen“, erklärt Elges. Der Betreiber lese mit seinem Handy den Code des Schlüsselanhängers aus. „Und man ist drin.“ Im Falle eines Falles wende sich das Gesundheitsamt der Region an den Betreiber und der stelle die Daten zur Kontaktnachverfolgung digital und sicher bereit. „Keine Zettelwirtschaft, kein langes Suchen“, sagt Elges. Die beiden Iltener Sportvereine haben deshalb mit Unterstützung des Regionssportbundes Hannover und der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung eine Menge dieser speziellen Schlüsselanhänger beschafft.

Versicherungsbüros helfen bei Ausgabe

Zwei Sehnder Versicherungsbüros helfen nun bei der Ausgabe der Anhänger. Abzuholen sind die kostenlosen Luca-Schlüsselanhänger ab sofort in der LVM-Versicherungsagentur von Ralf Bittner, Sehnder Straße 17, sowie in der Geschäftsstelle der Continentale Versicherung bei Dirk Diederich, Lindhorstweg 12. „In den Versicherungsbüros werden die Schlüsselanhänger dann auch personalisiert, also digital den neuen Besitzern zugeordnet“, erklärt Elges.

Bittner ist montags bis freitags von 9 Uhr bis 12.30 Uhr und montags und mittwochs auch von 15 bis 18 Uhr erreichbar. Diederich steht für eine Übergabe der Schlüsselanhänger nach telefonischer Terminvereinbarung unter der Rufnummer (0 51 32) 70 38 zur Verfügung.

Von Patricia Oswald-Kipper