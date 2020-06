Wegen der Corona-Pandemie haben die Schützen aus Sehnde-Ilten in diesem Jahr ein Schützenfest@home gefeiert. Das Volksfest der etwas anderen Art fand in den heimischen vier Wände und im Internet statt: Die Schützen lieferten 139 Festessen nach Hause, eine Band spielte im Livestream, und Clowns traten am Gartenzaun auf.