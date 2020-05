Ein couragierter Passant hatte einem Ladendieb auf seiner Flucht am Sonnabend, 25. April, am NP-Markt in Sehnde-Ilten dessen Rucksack mit Diebesgut wie Lebensmitteln und Spirituosen entrissen. Die Polizei Lehrte bittet den Zeugen dringend, sich auf der Wache zu melden.