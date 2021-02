Sehnde

Wie bei anderen Vereinen auch herrscht beim Polizeihundsportverein (PHSV) in Sehnde derzeit Ruhe auf dem Vereinsgelände am Schacht II. Wegen der Kontaktbeschränkungen in der Corona-Zeit ist ein Training auf dem Platz nicht möglich. Die Ausbildung ist deswegen aber nicht komplett ausgesetzt, bestätigt Vereinschef Manfred Ziert. Das Gegenteil ist der Fall: „Unsere Trainer sind derzeit sehr beansprucht“, sagt der Sehnder.

Trainer fahren zu den Mitgliedern

Statt eines Gruppentrainings auf dem Platz fahren die Ausbilder derzeit zum Einzeltraining zu ihren Einsätzen zu den 35 Vereinsmitgliedern nach Hause. Die Kontaktregeln von einem Haushalt plus einer weiteren Person ließen das zu, erklärt Ziert.

Das bedeute allerdings einen stark erhöhten Zeitaufwand: „Bisher konnte man fünf Hundehalter in einer Gruppe zusammen trainieren“, sagt der Vorsitzende. Jetzt geschehe das hintereinander. Das sei viel mehr Aufwand. Für die Hundehalter und ihre Tiere selbst habe das aber auch Vorteile, findet Ziert: „Das Training ist dadurch sehr viel intensiver.“ Der Verein hat Angebote „vom Welpen über den Junghund bis hin zum älteren Hund und Problemhund“, wie er auf seiner Internetseite schreibt.

Trotzdem wünscht sich der Vorsitzende, dass die Kontaktregeln an die Situation angepasst werden könnten. „Wir haben ein großes Gelände, auf dem die Trainierenden auf großem Abstand und im Freien stehen können“, betont Ziert. Eine Ansteckungsgefahr gebe es dabei nicht. „Die gültigen Kontaktregeln sind derzeit unser größtes Problem“, meint er.

Prüfungen für Hundeführerschein noch möglich

Der PHSV darf auch den Sachkundenachweis abnehmen, im Volksmund Hundeführerschein genannt. Das Land Niedersachsen verlangt seit 2011 diesen Nachweis von jedem Hundebesitzer und jeder Hundebesitzerin, unabhängig von der Rasse des Hundes. Die Prüfungen dazu seien immer noch möglich, sagt Ziert. Bei eingeschränktem Training könnten aber gerade jüngere Hunde derzeit kein Sozialverhalten in Gruppen erlernen. „Für unerfahrene Hundehalter ist das ein Nachteil“, meint der Sehnder.

Da sich wegen der fehlenden Kontakte in der Corona-Zeit gerade jetzt vermehrt Hunde in die Haushalte kommen, könne da später ein Problem entstehen, befürchtet Ziert – zumal sich manche Neubesitzer möglicherweise den Hundeführerschein ganz ersparten, um Kontakte zu minimieren. „Aber der Nachweis ist gesetzlich vorgeschrieben“, weist der Vereinsvorsitzende auf die Vorschriften hin.

Longieren fördert die Bindung von Tier und Besitzer

Die Bindung zwischen den Haltern und den Tieren sei das Wichtigste, um im Alltag Hunde gut und sicher führen zu können, sagt Ziert. Im PHSV könne man eine solche Bindung im Training gezielt aufbauen. Besonders geeignet sei dazu das sogenannte Longieren. Wie beim Pferdesport würden die Hunde am Beginn an einer Leine, der Longe, im Kreis laufen. Dabei lernen die Tiere durch verschiedene Kommandos die Körpersprache der Besitzer zu verstehen und zu befolgen. Dadurch entstehe eine mentale Leine, die die physische Longe bald ersetzt, erklärt Sabine Wilke, die im PHSV Sprecherin für das Longieren ist. „Dadurch kann man den Hund im Alltag besser führen“, sagt sie.

Von Michael Schütz