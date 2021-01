Sehnde

Hinter Katrin Hill liegt eine nervenaufreibende Zeit. Im ersten Lockdown vergangenes Jahr musste sie ihren Hundesalon Schick auf 4 Pfoten an der Nordstraße schließen, Ende April hatte sie wieder auf, kurz vor Weihnachten musste sie erneut dichtmachen. Während Normalbürger wegen Corona derzeit auf den Friseurbesuch verzichten müssen, gehen die Vierbeiner seit dem 5. Januar bei Hill nun wieder ein und aus.

Denn anders als etwa in Bayern dürfen Hundefriseure in Niedersachsen öffnen. Das hat Regionssprecherin Sonja Wendt bestätigt: „Alle Dienstleistungen, die nicht im Körperkontakt stattfinden, dürfen weiter öffnen.“ Das hat Hill auch selbst Schwarz auf Weiß. Die Erlaubnis der Infektionsschutzbehörde der Region Hannover hat sie sich extra ausgedruckt. „Damit ich bei einer möglichen Kontrolle was vorlegen kann“, sagt Hill.

Soforthilfe reicht hinten und vorn nicht

Schon im ersten Lockdown hatte die Hundefriseurin etliche Behörden kontaktiert. „Ich wusste gar nicht, ob ich überhaupt aufmachen darf. Wir Hundefriseure sind in keiner Verordnung aufgetaucht“, erinnert sich Hill. Gewünscht hätte sie sich klare Vorgaben der Politik.

Die Schließung im ersten Lockdown bezeichnet die Hundefriseurin als „reinste Katastrophe“. Die Soforthilfe vom Staat reichte für die selbstständige Hundefriseurin vorn und hinten nicht. Aufgeregt hat sie aber vor allem, dass die Politik einen Besuch beim Hundefriseur anscheinend für verzichtbar hielt. „Die Behörden dachten wohl, dass es nur darum geht, dass die Hunde schick gemacht werden“, meint Hill. „Aber viel wichtiger ist eine regelmäßige Pflege.“

Fellpflege beugt Verfilzung vor

Vor allem für Hunde mit viel Fell sei es unerlässlich, dass dieses regelmäßig geschnitten werde. „Ansonsten verfilzt es, und dann kann es zu Hautentzündungen und Ekzemen kommen“, erklärt die Hundefriseurin. Bei vielen kleinen Hunderassen sei es zudem wichtig, dass regelmäßig der Analbereich freigeschnitten werde, um Verkotungen vorzubeugen.

Viele Hundebesitzer hätten jedoch Probleme, die Haare ihrer Tiere selbst zu schneiden. „Gerade bei sehr unruhigen Hunden, die nicht stillhalten, ist das häufig schwierig“, berichtet Hill. Auch das für einige Rassen nötige Trimmen, bei dem abgestorbenes Haar mit einem speziellen Messer oder mit den Fingern ausgezupft wird, sei für Hundebesitzer eine Herausforderung.

Auch im Hundesalon gelten strenge Hygienevorgaben. Quelle: Katja Eggers

Hundefriseurin legt Hygienekonzept vor

Was passiert, wenn Hunde keine regelmäßige Fellpflege bekommen, hat Hill nach dem ersten Lockdown erlebt. „Der Anblick mancher Tiere hat mir die Tränen in die Augen getrieben. Einige hatten sich ganz blutig gekratzt.“ Als sie ihren Hundesalon vor einigen Wochen wieder öffnen durfte – es ist laut Hill der einzige in Sehnde –, sei die Freude bei ihren mehr als 300 Kunden groß gewesen.

Das sagt Niedersachsens Corona-Verordnung Dass Hundesalons wie Schick auf 4 Pfoten im Lockdown öffnen dürfen, geht auf die niedersächsische Corona-Verordnung zurück. Dort ist zu lesen, dass lediglich Betriebe der körpernahen Dienstleistungen oder der Körperpflege wie Friseurbetriebe, Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoostudios schließen müssen. Ausgenommen sind Einrichtungen für medizinisch notwendige Behandlungen wie Praxen für Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Podologie und Fußpflege sowie Orthopädieschuhmacher, Orthopädietechniker und Heilpraktiker. Hundefriseure und alle weiteren Dienstleistungen, die nicht im Körperkontakt stattfinden, dürfen ebenfalls weiter öffnen. Die jeweilige Unternehmen müssen ein entsprechendes Hygienekonzept erstellen. Wer Fragen zu der aktuellen Verordnung hat, kann sich in Sehnde auch an den Fachdienst Ordnung und Recht wenden. Bianca Frey ist dort unter Telefon (0 51 38) 70 72 01 und per E-Mail an bianca.frey@sehnde.de erreichbar.

Hill musste für ihren Betrieb ein Hygienekonzept vorlegen: Frauchen oder Herrchen geben ihren Hund an der Tür ab und holen ihn zu einer vereinbarten Zeit wieder ab. Hill nimmt die Tiere und später auch das Geld der Besitzer in Empfang, dabei trägt sie eine FFP2-Maske.

Hundebesitzer bekommen Tipps auf Facebook

Große Hunde frisiert sie derzeit allerdings nicht. „Dafür bräuchte ich die Hilfe der Besitzer, und die müssen ja derzeit draußen bleiben.“ Bei ihrer Arbeit frisiert sie mit einer Hand den Hund und hält ihn mit der anderen so, dass er sich nicht hinsetzt. „Bei kleinen und mittleren Hunden ist das kein Problem, aber ich kann nicht eine Stunde lang 50 Kilo Hund hochhalten“, sagt Hill, die am Tag etwa vier bis fünf Hunde auf dem Frisiertisch hat.

Im Lockdown hat sie ihren Kunden auf ihrer Facebook-Seite Tipps gegeben, wie diese das Fell ihrer Hunde selber schneiden können. Im Frühjahr stellte sie ein Video zum Umgang mit der Schermaschine ein. Treue Stammkunden boten ihr an, Gutscheine zu kaufen. „Aber das habe ich abgelehnt, weil ich ja zwischenzeitlich gar nicht wusste, ob ich mit meinem Hundesalon überleben werde“, sagt Hill. Wegen des Lockdowns war ihr auch das Weihnachtsgeschäft weggebrochen. Vor den Festtagen sei die Nachfrage stets groß gewesen. „Hundebesitzer möchten, dass ihre Lieblinge an den Festtagen hübsch sind, das ist wie bei den Menschen“, sagt Hill augenzwinkernd.

