Grillkohle löst Brand in Mülltone aus

Sehnde

Wer grillt, sollte sicher gehen, dass die Holzkohle vollständig erloschen ist, bevor sie in die Mülltonne wandert. Diese Grundregel hat offenbar ein 60-jähriger Sehnder am Wochenende missachtet. Am Sonntagmittag musste die Feuerwehr anrücken, um eine brennende Mülltonne sowie ein in Flammen stehendes Gebüsch ablöschen. Auslöser für das Feuer war nach Annahme der Polizei die noch glimmende Holzkohle.

Der Sehnder hatte am Sonnabendabend gegrillt und die Holzkohle zunächst auf dem Grill gelassen. Erst am Sonntagvormittag kippte er diese in seine Mülltonne. Zwei Stunden später geriet der Behälter dann in Brand. Der 60-Jährige griff zunächst selbst zum Feuerlöscher, mit Hilfe der Feuerwehr wurde der Brand dann vollständig gelöscht. Verletzt wurde niemand, ein Schaden am Haus entstand nach Angaben der Polizei nicht.

Von Achim Gückel