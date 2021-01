Herr Stürmann, Sie gehören jetzt seit gut einem Monat zum Team der Geschäftsführung eines der größten Arbeitgeber der Region Hannover. Wie sind Ihre ersten Eindrücke?

Sehr gut! Ich bin hier äußerst offen und freundlich empfangen worden. Mittlerweile habe ich fast alle Heim- und Klinikbereiche in Ilten und Köthenwald, die Klinik in Celle sowie die meisten Tageskliniken kennengelernt und ein wertschätzendes und höfliches Miteinander erlebt.

Zur Führungsriege eines psychiatrischen Krankenhauses zu gehören ist für Sie aber kein Neuland.

Richtig, ich war in den vergangenen vier Jahren Krankenhausdirektor von fünf psychiatrischen Krankenhäusern der AMEOS Gruppe. Davor bin ich sechs Jahre lang Geschäftsführer zweier somatischer Krankenhäuser der Mühlenkreiskliniken in Bad Oeynhausen gewesen. Ursprünglich komme ich aber aus der Unternehmensberatung. Meinen zeitintensiven Job bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pricewaterhouse Coopers habe ich aber nach 13 Jahren an den Nagel gehängt.

So soll der Eingang des Neubaukomplexes der Klinik Köthenwald aussehen. Quelle: Klinikum Warendorff

Was sind Ihre Aufgaben im Team der Geschäftsführung?

Ich bin dort für den Krankenhausbereich zuständig. Eine meiner Kernaufgaben ist die Fertigstellung des Klinikneubaus in Köthenwald. Das wird ja kein 08/15-Krankenhaus. Es trägt viel persönliche Handschrift von Wahrendorff-Chef Matthias Wilkening, das finde ich sehr spannend. Zweite Herausforderung wird die Weiternutzung der Bestandsgebäude sein. Mit dem Umzug in den Klinikneubau werden viele Gebäude frei, da brauchen wir neue Ideen und Angebote. Darüber hinaus möchte ich neue Versorgungskonzepte entwickeln und das Klinikum Wahrendorff als regionalen Komplettanbieter für psychiatrische Angebote weiter ausbauen.

Welche Erwartungen bringen Sie mit?

Ich erwarte einen interessierten und direkten Austausch auf Leitungsebene, um gemeinsam Visionen und Strategien nachhaltig und schnell umzusetzen. Dabei setze ich vor allem auf Veränderungsbereitschaft. Denn Veränderung ist immer eine Chance. Wie wichtig Veränderungen sind, erleben wir ja gerade sehr eindrucksvoll. Denn das Corona-Jahr ist auch das Jahr des Ausprobierens, der Flexibilität und damit eine große Chance.

Was würden Sie am Klinikum denn gern ausprobieren?

Ich denke da zum Beispiel an neue Arbeitszeitmodelle. Wir haben jetzt an drei Tageskliniken für zwei Monate ein Schichtmodell eingeführt, um in der Pandemiezeit einerseits die Kontakte zu reduzieren und Mitarbeitern andererseits die Chance zu bieten, Familie und Beruf besser unter einen Hut zu bekommen. Schließlich sind die Berufe im Gesundheitswesen vorwiegend weiblich – dem müssen wir als Arbeitgeber Rechnung tragen. Wenn sich herausstellt, dass das Ganze von Mitarbeitern und Patienten nicht gut angenommen wird, haben wir es versucht und denken uns was Neues aus. Manchmal muss man Dinge einfach mal machen, Fehler in Kauf nehmen und aus diesen lernen.

Timo Rittgerodt ist neuer Geschäftsführer für die Verwaltung Neu im Team der Geschäftsführung des Klinikums Wahrendorff ist auch Timo Rittgerodt. Er kümmert sich seit dem 1. November um die Verwaltung. In der Vergangenheit waren die administrativen Aufgaben auf mehrere Personen verteilt. „Die Ansprüche an eine moderne Verwaltung und ihre Prozesse sind aber zunehmend komplexer geworden“, erklärt Rittgerodt. In seiner neuen Funktion möchte er die Verwaltungsdienstleistungen untereinander enger vernetzen, die Digitalisierung ausbauen und die Dienstleistungsqualität für die Mitarbeiter steigern. Ans Klinikum Wahrendorff ist Rittgerodt 2018 als Abteilungsleiter für den Zentraleinkauf gekommen. Noch im gleichen Jahr rückte er zum Kaufmännischen Leiter für den Krankenhausbereich auf. Zuvor arbeitete er als Controller und Geschäftsführer für verschiedene Einrichtungen der Diakonie Himmelsthür in Hildesheim. Rittgerodt unterstützt im Team der Geschäftsführung Klinikchef Matthias Wilkening sowie die Geschäftsführer Heide Grimmelmann-Heimburg (Heimbereich), Holger Stürmann (Klinikbereich) und Bernd Senger (Recht).

Haben Sie bei so vielen neuen Ideen auch noch Freizeit?

Bei vier Kindern an drei verschiedenen Schulen ist das in der Corona-Zeit tatsächlich nicht ganz einfach. Aber meine Familie ist auch mein Hobby. Dazu kommen Lesen, Radfahren, Hi-Fi und Musik. Seit 13 Jahren bin ich regelmäßig beim Hurricane-Festival, 2020 aber wegen Corona leider nicht. Aber dafür habe ich mir wenigstens die neue Platte von AC/DC gekauft (lacht).

Von Katja Eggers