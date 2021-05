Die Schützen aus Sehnde-Höver trotzen Corona in diesem Jahr mit einem Schützenfest to go. Am Vereinsheim werden am Sonnabend, 29. Mai, Vesperpakete ausgegeben – gegessen wird zu Hause. Der anschließende Verdauungsspaziergang führt an den Häusern der Majestäten von 2019 vorbei.