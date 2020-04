Historische Straßentafeln haben frische Farbe bekommen

Sehnde

Die bunten Figuren und die weißen Schriftzüge leuchten jetzt wieder in frischen Farben: Restaurator Henrik Seidel hat zwei historische Sehnder Straßentafeln in seiner Werkstatt in Uetze aufgearbeitet. Auch den leichten Schimmelpilzbefall der Eichenholzschilder hat er beseitigt.

Seit Dienstag zieren die Tafeln nun wieder die Bahnhofstraße und die Straße Maschwiese. Seidel hat sie dort zusammen mit Heinz-Siegfried Strelow, dem Vorsitzenden des Sehnder Heimatbundes, und Ursula Ostmann, der Schatzmeisterin des Vereins, an die jeweiligen Holzpfähle geschraubt.

Schilder bringen Farbe in den Ort

Die Ortsgruppe des Heimatbundes Niedersachsen macht sich regelmäßig für die Ausbesserung der Schilder stark. Da die Tafeln nicht komplett restauriert, sondern lediglich ausgebessert wurden, hatten die Mitglieder diesmal keinen Zuschuss des Ortsrates beantragt, sondern die Kosten in Höhe von 580 Euro allein getragen.

Mädchen, Blümchen und ein Frosch: Ursula Ostmann und Heinz-Siegfried Strelow vom Sehnder Heimatbund freuen sich über das aufgearbeitete Schild für die Maschwiese. Quelle: privat

Beide Tafeln waren bereits im Jahr 2001 aufwändig restauriert worden. Aufgestellt hatte sie in den Sechzigerjahren Karl Palm (1898-1975). Palm war jahrelang Schriftführer im Sehnder Heimatbund und hatte in der Vergangenheit rund zehn historische Hinweisschilder für Sehnde angefertigt. „Die Schilder sollten damals Farbe in den Ort bringen“, erklärt Strelow.

Weitere Restaurierungen geplant

Sieben der handgeschnitzten Tafeln stehen noch, und zwar unter anderem am Stettiner Weg und an der Waldstraße. Die Tafel an der Bismarckstraße hatte lange im Gebüsch gelegen und war irgendwann verschwunden, die Schilder für Klein Bolzum und am Stadion sind dem Vandalismus zum Opfer gefallen – sie wurden zerstört. „Weil es von ihnen keine Fotos gibt, haben wir sie nicht wieder rekonstruieren lassen“, erklärt Strelow.

Im Herbst sollen weitere Schilder aufgearbeitet werden, darunter auch jenes Exemplar am Stettiner Weg. „ Sehndes historische Tafeln prägen einfach das Ortsbild und sind in ihrer Form sehr originell – das habe ich so sonst noch nirgends gesehen“, betont Strelow.

Von Katja Eggers