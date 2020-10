Restaurator Henrik Seidel hat die letzten beiden historischen Straßenschilder in Sehnde aufgehängt. Diese zieren den Stettiner Weg und die Marienburger Straße und wurden im Auftrag des Heimatbundes aufgearbeitet.

Restaurator Henrik Seidel bringt das Schild an seinem Pfosten am Stettiner Weg an. Quelle: Katja Eggers