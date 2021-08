Höver

Nachdem die Pandemie ihn zu einer Pause gezwungen hatte, hat sich der Heimatbund Höver nach zwei Jahren wieder zu einer Mitgliederversammlung getroffen – als Präsenzsitzung im Spritzenhaus. Während die äußeren Umstände viele Einschränkungen mit sich brachten, gibt es im Vorstand dagegen Kontinuität: Der erste und zweite Vorsitzende, Ernst Köhler und Hans-Heinrich Lüpke, wurden ebenso wiedergewählt wie Schriftführer Manfred Holaschke und seine Stellvertreterin Annemarie Gorontzy. Neu im Vorstand ist Schatzmeister Wilhelm Grefe sen. als Nachfolger für die im März verstorbene Gabriele Falter.

Bedingt durch die Pandemie hat der Heimatbund Höver im vergangenen Jahr nur eine einzige Veranstaltung anbieten können. Aber selbst die geplante Besichtigung der Brauerei auf dem Gutshof Rethmar mit Verkostung musste zu einem Vortrag zur Bierherstellung mit anschließendem Spargelessen reduziert werden.

Vieles ist ausgefallen

Ausgefallen sind etwa der Weihnachtsbaumverkauf mit Bewirtung oder die dreitägige Fahrt nach Bamberg und Bayreuth, die schon zweimal verschoben wurde. „Der Vorstand hofft, sie im nächsten Jahr durchführen zu können“, sagt Gorontzy. Nur auf dem Brunnenplatz war zum Advent wieder ein Tannenbaum aufgestellt worden. Auch der Vorsitzende des Heimatbundes Niedersachsen, Heinz-Siegfried Strelow, berichtete als Gast, dass der Landesverband im vergangenen Jahr alle Termine abgesagt habe.

Höver-Chef Köhler erinnerte dann noch an das aktivere Jahr 2019, als es das letzte Mal eine Mitgliederversammlung gab. Einer der Höhepunkte war der Besuch von Ministerpräsident Stephan Weil in der Heimatstube als Teil seiner Sommertour, als die Ausstellung über das 525-jährige Bestehen der höverschen Kapelle gezeigt wurde. Zum Programm damals gehörten auch ein Besuch der Hannoverschen Straßenbahn-Museums in Wehmingen oder die Besichtigung der Zuckerfabrik Clauen – und in jenem Jahr gab es auch noch einen Weihnachtsbaumverkauf auf dem Hof Lüpke.

Von Oliver Kühn