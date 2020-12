Sehnde

Eine Ratsmehrheit aus SPD/Grünen und UfS (Unabhängig für Sehnde) hat Sehndes ersten Doppelhaushalt überhaupt beschlossen – gegen die Stimmen von CDU/ FDP und AfD. Auf die Kommune kommen nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie mit wegbrechenden Steuern und Einnahmen ein Millionendefizit und historische Rekordschulden zu. Immobilien- und Grundstückseigentümer müssen sich auf höhere Kosten einstellen, die Gewerbesteuer für Unternehmen wird dagegen aufgrund der Corona-Krise nicht erhöht. Bürgermeister Olaf Kruse ist mit dem Ergebnis zufrieden und auch erleichtert: „Ich bedauere nur, dass kein größerer Konsens zustande gekommen ist.“

Das Ergebnis war mit 18 Ja- und 15-Neinstimmen bei einer Enthaltung eines CDU-Ratsherrn knapp. Die Zahlen für die 24.000-Einwohner-Kommune machen Kruse zwar nicht schwindelig, wie er auf Nachfrage sagte, aber sie nötigten ihm Respekt ab. So liegt das Defizit im nächsten Jahr bei 5,8 Millionen Euro, im Jahr darauf steigt es sogar auf 7,5 Millionen.

Zudem nimmt die Stadt in den nächsten beiden Jahren 32,6 Millionen an Krediten für Investitionen auf – davon entfällt allein mehr als die Hälfte auf das neue Sportzentrum mit zwei Turnhallen an der Chausseestraße. Zudem investiert das Rathaus in den beiden Jahren zusammen 45,7 Millionen, sodass Sehnde Ende 2022 auf den historischen Schuldenstand von rund 50 Millionen Euro kommt.

Grundsteuer soll Strabs ausgleichen

Immobilien- und Grundstückseigentümer werden bei der Grundsteuer B künftig mehr belastet. Für ein Einfamilienhaus mit Baujahr 1996 beispielsweise werden etwa 15 Euro im Monat mehr Grundsteuer anfallen, für ältere Häuser liegt der Betrag darunter. Und für ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen etwa werden rund 23 Euro monatlich mehr fällig, wie es Kruse kürzlich vorgerechnet hat.

Die Mehreinnahmen von rund einer Million Euro pro Jahr sollen vorwiegend dazu dienen, die Mindereinnahmen von Bürgern bei der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) auszugleichen. Denn der Rat hatte kürzlich eine Entlastung der Beiträge für Anlieger und Eigentümer beschlossen. Die Gewerbesteuer bleibt dagegen unangetastet. „Das wäre in diesen Zeiten kontraproduktiv“, sagt der Kämmerer. Der Rückgang der Gewerbe- und auch der Einkommenssteuer – in diesem Corona-Jahr allein mehr als 1,5 Millionen Euro – werde sich auch durch die nächsten zwei Jahren ziehen.

Rat stimmt für Einschnitte bei freiwilligen Leistungen

Einschnitte gibt es auch bei den freiwilligen Leistungen der Stadt. So kürzt diese etwa ihren Mitgliedsbeitrag bei der Lebenshilfe um 600 Euro und verzichtet auf neue Spielplatzbeschilderungen in Höhe von 16.000 Euro. Dies sei notwendig gewesen, um nicht etwa an der Mittagsverpflegung in Schulen oder der Unterhaltung von Straßen und Gebäuden sparen zu müssen, sagt SPD-Fraktionschef Max Digwa. Sorge bereiteten ihm allerdings die steigenden Personalkosten. „Darauf wird in Zukunft ein deutliches Augenmerk gelegt werden müssen.“ Die Stadt verteidigt den Stellenplan, denn von den rund 350 Beschäftigten sei die Hälfte in der Kinderbetreuung tätig. „Sonst müssten wir Öffnungszeiten in Kitas reduzieren“, sagt Kruse.

Parteien streiten über richtigen Weg

Digwa bezeichnete den Haushaltsentwurf insgesamt als „alternativlos“. Mit ihrem Nein hätten sich CDU/ FDP und AfD vor der Verantwortung gedrückt. Ähnlich sieht es UfS-Sprecher Hartmut Völksen, auch wenn er die hohen Schulden und Personalkosten für bedenklich hält. Soziale Leistungen etwa für Kinder, Geflüchtete und Ältere dürften aber nicht eingeschränkt werden. Erstaunt zeigt sich Völksen, dass die CDU mit der AfD gestimmt habe. „Das war in der Vergangenheit nie gewollt“, sagt der ehemalige CDU-Ratsherr.

CDU/FDP-Gruppensprecher Klaus Hoffmann ( CDU) dagegen hält eine Zweijahresplanung nicht nur in unsicheren Zeiten für den falschen Weg. „In einem Zeitraum von 25 Jahren oder mehr zu denken, um die Sehnder Finanzen wieder in Ordnung zu bringen, halten wir gegenüber kommenden Generationen für unzulässig.“ Kosten für Personal, städtische Dienstleistungen oder Kinderbetreuung müssten ohne Tabus auf den Prüfstand, forderte er.

Aus den gleichen Gründen lehnte auch AfD-Ratsherr Wolfgang Ostermeyer einen Doppelhaushalt ab. Die „historische Erhöhung“ der Grundsteuer werde ansiedlungswillige Familien und Firmen vergraulen. Investitionen wie für das geplante Klimazentrum Bolzum oder den Erwerb des Bundessortenamts müssten gestoppt und städtische Immobilien wie das brachliegende Avacon-Gelände vermarktet sowie zusätzlich geplante Stellen komplett gestrichen werden.

