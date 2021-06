Haimar

Besser hätte Regionalbischöfin Petra Bahr am Sonnabendnachmittag den Sinn der Zusammenkunft auf dem Hof Sagebiel in Haimar nicht zusammenfassen können. „Liebe Gemeinde, Sie haben einen Pastor.“ Zuvor hatte die oberste Geistliche des Landeskirchensprengels Hannover in einem Freiluftgottesdienst auf dem Hof neben der Ulrichkirche Sebastian Hohensee ordiniert, also nach dessen Vikariat ins Amt des Pastors eingeführt. Mit einer halben Stelle übernimmt er Aufgaben in der am Beginn des Jahres neu gebildeten Kirchengemeinde Sehnde-Rethmar-Haimar. Damit bildet der 35-jährige gebürtige Vorpommer ein Pfarrteam mit seinen Kolleginnen Damaris Frehrking und Ricarda Schnelle.

Lesen Sie auch Drei Kirchengemeinden wachsen zusammen

Preuschoff: Ein besonderer Tag in einem wunderbaren Beruf

Superintendentin Sabine Preuschoff hieß Hohensee im „schönsten Kirchenkreis der Landeskirche“ willkommen und dazu auch in der „frisch geborenen Gemeinde.“ Es sei keine leichte Geburt gewesen, sagte Preuschoff mit Blick auf viele Gespräche und Schwierigkeiten, die der Zusammenlegung vorangegangen waren. „Eher eine Geburt mit vorheriger Schwangerschaftskonfliktberatung.“ Aber er komme an diesem besonderen Tag in einen wunderbaren Beruf. Den wird Hohensee vom seit einiger Zeit leer stehenden Pfarrhaus in Rethmar aus versehen, wo Hohensee mit seiner Familie einziehen will.

Vorgänger schaut zur Ordination vorbei

Einer seiner Vorgänger, der 18 Jahre dort als Pastor für Rethmar und Haimar verbracht hat, ließ es sich nicht nehmen, zur Ordination vorbeizuschauen. „Es ist toll, dass dort wieder eine Familie wohnt“, meinte Karl-Martin Voget. Angesichts der Tatsache, dass Hohensee neben seiner halben Stelle noch promoviert, erinnerte sich Voget an seine eigene Lebensplanung. „Ich wäre nie auf die Idee gekommen, meinen Doktor zu machen.“ Aber man könne an Regionalbischöfin Bahr sehen, dass auch Menschen mit Doktortitel gut predigen können, meinte er augenzwinkernd.

Hohensee kündigte an, nach den drei Jahren Probezeit, die mit der Ordination begonnen haben, weiter in Rethmar bleiben zu wollen. Allerdings könne es sein, dass die halbe Stelle in fünf Jahren wegfällt. Man müsse halt sehen, was die Zukunft bringe.

Gemeindefest wegen Corona nicht nach Planung

Sieben Pilgerinnen unter der Leitung von Heidrun Golenia (Dritte von links) erreichen den Ort des Gottesdienstes in Haimar. Quelle: Michael Schütz

Eigentlich war für den Sonnabend ein großes Gemeindefest zur Gründung der Gemeinde Sehnde-Rethmar-Haimar geplant. „Aber Corona hat das zusammenfallen lassen“, sagte die Vorsitzende des Kirchenvorstands, Heidrun Golenia. So machten sich auch lediglich sieben Wanderinnen auf den Pilgerweg von Sehnde zur Ulrichkirche nach Haimar. Die Wanderung zurück ist sogar ersatzlos gestrichen worden.

Joline (10) und Lilly (9) schauen sich die Grabsteine auf dem Kirchhof St. Ulrich in Haimar an, um Antworten für ihre Rallye zu finden. Quelle: Michael Schütz

Ein paar kleine Programmpunkte waren aber geblieben. So waren alle Kirchen zur Besichtigung geöffnet. Und mit Erkundungsbögen ausgestattet konnten Teilnehmer sogar eine Wissensrallye starten. Dazu hatten sich Michaela Giesecke und Tochter Lilly aus Sehnde, sowie Juliane Küper und Tochter Joline aus Wassel aufgemacht. Sie schauten sich in der Ulrichkirche und auf dem Kirchhof um, um die Fragen auf dem Bogen zu beantworten. „Das ist Teil des Konfirmandenunterrichts“, sagte Michaela Giesecke.

Von Michael Schütz