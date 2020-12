Sehnde

Der zweite Corona-Lockdown führt beim Einzelhandel in Sehnde zu weitgehend geschlossenen Türen. Das stößt bei einigen Händlern auf Unverständnis, andere hingegen lassen die Köpfe nicht hängen und werden erfinderisch. Die Geschäftsleute wollen nicht auf das ganze Weihnachtsgeschäft verzichten und den Internethändlern überlassen – und setzen deshalb auf einen Liefer- oder Abholservice innerhalb des Stadtgebiets. Denn die Auslieferung von Waren nach telefonischer oder Onlinebestellung sowie eine kontaktlose Übergabe außerhalb der Geschäftsräume ist weiter möglich.

Weihnachtsmann bringt Geschenke im Oldtimer

Deshalb hat sich die Unternehmerin Kirsten Plate, Inhaberin des Bekleidungsgeschäfts Kipla an der Peiner Straße, etwas Originelles einfallen lassen. Wer bei ihr eine Bestellung aufgibt, dem liefert als Überraschung ein Weihnachtsmann in einem Opel Rekord Caravan, Baujahr 1957, die Ware direkt ins Haus. Das gelbe Auto ist ein echter Hingucker für Liebhaber von Oldtimern. Zudem ist das Dach der schmucken Karosse mit nostalgischen Skiern geschmückt.

Anzeige

„Corona ist furchtbar, aber lässt viele Geschäftsleute erfinderisch und kreativ werden“, sagt Plate und hofft, dass ihre Aktion bei den Menschen ankommt. „Wenn der Kunde nicht zu uns kommen kann, dann müssen wir zum Kunden“, sagt die 40-Jährige. Über die Website des Unternehmens können Bestellungen direkt an den Weihnachtsmann gerichtet werden, der übrigens David Richter heißt, und dieser überbringt die Geschenke höchstpersönlich.

Viele Händler sind unzufrieden

Auch Otfred Schreek bietet als Inhaber des Modehauses Timme einen Onlineshop an und macht in allen sozialen Medien auf sein Angebot aufmerksam. „Wir machen nichts anderes, als alle anderen auch – und beliefern unsere Kunden, wenn sie es wünschen“, sagt Schreek, der zugleich Chef der Interessengemeinschaft in der Stadt Sehnde (IGS) ist und auch das Amt des Kreisvorsitzenden des Handelsverbandes Harz Heide innehat.

Der Einzelhandel sei mit dem Lockdown und den Regelungen, wer schließen muss, nicht glücklich. Insbesondere die branchenspezifische Schließung von Möbel- und Modehäusern stoße auf Unverständnis. In einem Bekleidungsgeschäft stünden die Kunden nicht dicht an dicht. „Viele Händler sind sehr unzufrieden“, sagt der IGS-Chef. „Aber wir halten zusammen.“

Monika Hoppe setzt in ihrem Geschäft auf Abholservice. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Händlerin bekommt Unterstützung

Geschlossen bleibt auch das Geschäft von Monika Hoppe. „Ich bin aber weiterhin für meine Kunden da“, betont die 69-jährige Händlerin aus der Mittelstraße. Wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, kann sich bei Hoppe zu den üblichen Öffnungszeiten melden. Die Sehnderin gehört zu den lokalen Händlern, die nun auch von anderen Unterstützung erfährt. „Der Dorfladen in Bolzum hat mir angeboten, einige Artikel bei sich im Laden zu verkaufen“, sagt Hoppe erfreut. Marktleiterin Frauke Lehrke habe etwa ein digitales Bratthermometer und andere Küchengeräte mitgenommen.

Fleischermeister Jörn Wilhelm bereitet einen Fleischspieß vor. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Gleich neben Hoppes Geschäft ist die Fleischerei Wilhelm. „Der Verkauf geht bei uns weiter, aber es ist anders als sonst“, sagt Fleischermeister Jörn Wilhelm, der gerade einige Schaschlikspieße fertigt. Nur drei Kunden können gleichzeitig im Laden sein, und es bildeten sich Schlangen vor dem Geschäft, erzählt der 54-Jährige. Er und sein Personal hätten viel zu tun, weil viele Kunden nicht wegfahren und die Restaurants geschlossen sind. „Deshalb kochen viele selbst und geben bei uns Bestellungen auf“, berichtet Wilhelm. Dagegen sei ihm der Partyservice weggebrochen. „Das lässt sich durch mehr Verkauf nicht kompensieren.“

Marktleiter Tobias Sommer steht an einer Packstation, an der Privatkunden ab heute ihre Bestellung im BHS-Baumarkt abholen können. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Baumarkt setzt auf Packstation

Unterdessen bereitet sich der BHS-Baumarkt für den privaten Abholservice ab Donnerstag vor. „Wir haben von der Landesregierung grünes Licht bekommen“, sagt Marktleiter Tobias Sommer. Eigens dafür haben die Mitarbeiter vor dem Baumarkt eine Packstation eingerichtet, an der die Kunden ihre Bestellungen abholen können. „Natürlich kontaktlos“, sagt der Marktleiter ausdrücklich. Es gebe ein Zeitfenster von 15 Minuten, in dem die bestellte Ware abgeholt werden könne. „Wir gehen davon aus, dass der Ansturm groß sein wird.“ Wie bereits beim ersten Lockdown sei auch diesmal der Verkauf an Gewerbekunden weiter erlaubt, sagt er.

Von Katerina Jarolim-Vormeier