Häftlinge in der JVA können mobiles Bürgerbüro weiterhin nutzen

Anfang des Jahres sollte eigentlich Schluss sein – doch die Stadt und die Justizvollzugsanstalt (JVA) Sehnde können ihren sogenannten Bürgerkoffer, eine Art mobiles Bürgerbüro, auch weiterhin nutzen. Die staatliche Bundesdruckerei GmbH hatte das Angebot zum Jahresende gekündigt, weil es sich wirtschaftlich nicht gerechnet habe. Grund: Technische Komponenten des Koffers müssten regelmäßig nachgerüstet werden. Aber nach Protest vieler Kommunen hat die Bundesdruckerei die Kündigung nun doch zurückgezogen. Die Gesellschaft suche jetzt nach einer langfristigen Lösung, sagt Sehnde Bürgerbüroleiterin Ayfer Tomen.

Tomen hatte sich nach der Ankündigung schriftlich an die Bundesdruckerei gewandt und ihr Bedauern über die Entscheidung ausgedrückt. Diese Rückmeldung vieler Bürgerbüros habe die Bundesdruckerei schließlich doch überzeugt, das Projekt erst einmal weiterlaufen zu lassen. Der Vertrag verlängert sich automatisch jedes Jahr, wenn er nicht von einer der beiden Seiten gekündigt wird. „Nun läuft zum Glück alles wie gewohnt weiter“, sagt Tomen erfreut.

Stadt und JVA waren Vorreiter

Die Stadt Sehnde und die JVA hatten den schwarzen Bürgerkoffer, der wie ein großer Reisekoffer aussieht, vor drei Jahren angeschafft und sich die Kosten in Höhe von 6000 Euro geteilt. Damals war die JVA Sehnde die erste Anstalt in Niedersachsen und die Stadt einer der ersten 100 Kommunen bundesweit, die sich für das Angebot interessiert und es dann auch umgesetzt haben. Bislang ist es auch nur im Gefängnis am Schnedebruch eingesetzt worden. Es erspart Gefangenen damit, mit Handschellen gefesselt ins Rathaus gehen zu müssen.

Das mobile Bürgerbüro ist mit moderner Technik vollgestopft: Dazu gehören ein Laptop mit allen Programmen, die auch in der EDV des Rathauses eingesetzt werden. Außerdem dabei sind eine Kamera für Ausweisbilder, ein Scanner, ein Drucker, um vorläufige Papiere ausdrucken zu können, ein Signaturpad, um Unterschriften zu leisten und sogar ein Gerät, um Fingerabdrücke abnehmen zu können. „Ziel ist es, Gefangene mit gültigen Papieren zu entlassen“, hatte die ehemalige stellvertretende Anstaltsleiterin Kerstin Buckup damals gesagt.

Mobiles, digitales und papierloses Büro

Im Schnitt zweimal monatlich gehen städtische Mitarbeiter in die JVA, um Inhaftierte bei Behördendienstleistungen zu unterstützen – digital und papierlos, wie Tomen betont. Dazu gehört etwa, einen Personalausweis zu beantragen und das vorläufige Dokument gleich vor Ort zu unterschreiben und auszudrucken sowie ein Lichtbild zu machen. Zu den Diensten gehört aber auch, sich beim Einwohnermeldeamt an- oder umzumelden, den Namen zu ändern, aus der Kirche auszutreten oder eine Hochzeit zu organisieren, das alles ist kein Problem. „Alles, was auf dem Standesamt möglich ist, ist auch mit dem Bürgerkoffer möglich.“ Fast die Hälfte der rund 500 Insassen ist in Sehnde gemeldet.

