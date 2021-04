Ilten

Beim Brand in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt (JVA) Sehnde am Mittwochvormittag ist ein Insasse leicht verletzt worden. Gegen 10.20 Uhr hatte die Sicherheitszentrale ein Feuer gemeldet, woraufhin die Regionsleitstelle sofort mehrere Ortsfeuerwehren und den Rettungsdienst alarmierte. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, war das Feuer aber bereits von einem Mitarbeiter gelöscht und der Häftling in Sicherheit gebracht worden. Die Polizei hat inzwischen Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Nach bislang unbestätigten Angaben ist in der Zelle offenbar Mobiliar in Brand geraten – aus welchem Grund, ist derzeit noch offen. Ein Atemschutztrupp setzte einen sogenannten mobilen Rauchverschluss ein, um eine Ausbreitung von Rauchgasen in dem Gebäude zu verhindern. Die Glutnester wurden mit einem Löschrohr abgelöscht, um eine Ausbreitung des Brandes zu unterbinden. „Der schnelle Einsatz verhinderte größeren Schaden“, sagt Feuerwehrsprecher Tim Herrmann. Ein Gefangener wurde vor Ort vom Rettungsdienst vor Ort behandelt, musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im Einsatz waren anfangs die Ortsfeuerwehren Ilten, Bilm, Höver und Sehnde, doch habe die Anzahl der Kräfte schon nach wenigen Minuten reduziert werden können, sagt Herrmann. Die Brandbekämpfer belüfteten anschließend noch den Gebäudeteil und konnten ihren Einsatz nach 90 Minuten beenden.

Immer wieder Brände in der JVA

In der JVA Sehnde kommt es immer wieder zu Bränden in den Zellentrakten. Erst am Ostersonnabend war die Zelle eines 33 Jahre alten Insassen völlig zerstört worden, nachdem der Gefangene offenbar seine Kleidung angezündet hatte. Der Mann musste mit schweren Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Im September 2019 hatte ein 37-jähriger Inhaftierter Feuer in seiner Zelle gelegt, der Zellentrakt musste evakuiert werden. Im Juli desselben Jahres ging ein Schrank in Flammen auf.

Im Oktober 2018 hatte es gleich zweimal gebrannt. Einmal hatte ein 29-jähriger Häftling einen Schaden von 25.000 Euro verursacht, beim zweiten Mal brannte ein Mülleimer in einer Haftzelle, wobei ein Insasse eine Rauchgasvergiftung erlitt und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Im April desselben Jahres hatte zudem ein 30 Jahre alter Inhaftierter ebenfalls Feuer in seiner Zelle gelegt und eine Rauchgasvergiftung erlitten.

Von Oliver Kühn