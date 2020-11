Wehmingen

Für den Glasfaserausbau in Sehndes Südwesten ist der nächste Schritt getan. Das hannoversche Telekommunikationsunternehmen HTP hat am Dienstagmorgen die Station aufgebaut, die Bolzum, Müllingen, Wehmingen und Wirringen mit stabilen Bandbreiten versorgen wird. In den vier Ortsteilen haben mehr als 40 Prozent der Haushalte einen Glasfaseranschluss beauftragt – das war für den Anbieter die Voraussetzung für den Glasfaserausbau gewesen. Bürgermeister Olaf Kruse ( SPD) ist froh, dass das Projekt so gut gestartet ist. „Die weiteren Orte werden das Ziel ebenfalls erreichen“, sagt der Verwaltungschef überzeugt.

Ein Kran hat die 20 Tonnen schwere Station aufgestellt. Quelle: HTP

Am Dienstagmorgen hat ein Kran die 20 Tonnen schwere Station an ihren Platz vor dem Gelände des TuS Wehmingen gehoben. Das Ungetüm ist 3,10 Meter breit, 4,90 Meter lang und 2,50 Meter hoch. Die Station ist die erste von insgesamt sieben, die HTP im Sehnder Stadtgebiet aufstellen wird. Vorausgesetzt, in den übrigen Ortsteilen entscheiden sich ebenfalls 40 Prozent der Haushalte für einen glasfaserbasierten Anschluss.

Im Dezember ist Beratertag in Haimar

Aktuell läuft die Aktionsphase für Bilm. Noch bis zum 20. Januar können die Bilmer ihre Verträge abschließen. In Haimar beginnt die Aktion Anfang Dezember. Das Glasfaserteam berät dazu unter strenger Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln am Dienstag, 8. Dezember, von 13 bis 19 Uhr im Schützenhaus Haimar, Am Haspelweg 4. In Evern, Dolgen und Gretenberg will HTP im ersten Quartal nächsten Jahres mit der Vermarktung für die Glasfaseranschlüsse beginnen, in der Sehnder Kernstadt im zweiten Quartal.

Wenn die Vermarktung abgeschlossen ist, startet eine rund viermonatige Planungs- und Vorbereitungsphase, bevor die Bauarbeiten losgehen können. Weitere Informationen zum Glasfaserausbau gibt es im Internet auf htp.net/glasfaser/sehnde.

Von Oliver Kühn