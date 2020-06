Gutshof Rethmar startet wieder mit Veranstaltungen

Rethmar

Der Gutshof Rethmar beendet nach der Wiedereröffnung des Restaurants nun auch seine Corona-Zwangspause bei Veranstaltungen. „Wir möchten unseren Gästen wieder ein unterhaltsames Programm bieten“, sagt Geschäftsführerin Elke Digwa. Den Auftakt macht am Freitag, 19. Juni, ab 15 Uhr ein Showbrauen – natürlich im Biergarten, was nicht nur ein passender Platz ist, sondern auch die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln einfacher macht.

Unter dem Motto „Wie funktioniert das Bierbrauen eigentlich?“ erklären und zeigen die Brüder Matthias und Christoph Digwa, Betreiber der Gutshofbrauerei Das Freie, Gästen das alte Handwerk. Dazu gehört auch, Braumalz zu schroten und selbstredend ein Fassbieranstich. Das eigene Pilsner war im vergangenen Jahr als Kulinarischer Botschafter Niedersachsen 2019 ausgezeichnet worden.

Mit dem Bingobär um Preise spielen

Ein bekannter Mann aus Radio und Fernsehen ist am Freitag, 26. Juni, zu Gast: Der sogenannte Bingobär Michael Thürnau, der sein Glücksspiel sonst in der Sendung „Bingo“ im NDR präsentiert. Wer eine Eintrittskarte kauft, erhält dazu zwei Bingolose umsonst. In jeder Runde gibt es Preise zu gewinnen. Die Spielregeln erklärt Thürnau vor Ort, Teilnehmer sollten sich aber einen Stift zum Ankreuzen mitbringen. Einlass ist um 17 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro.

Der gebürtige Londoner Jez King spielt auf seiner Akustikgitarre Songs von Leonard Cohen bis Metallica. Quelle: Privat

Wer mal wieder etwas Schönes für die Ohren braucht, ist bei der Livemusik im Biergarten richtig. Bereits zum dritten Mal ist der Solomusiker Jez King im Gutshof zu Gast. Der gebürtige Londoner, der heute in Vechelde lebt, schnallt sich am Freitag, 3. Juli, ab 18.30 Uhr wieder seine Akustikgitarre um. Zu hören gibt es Rockballaden, Folksongs und Singer/Songwriter-Kompositionen von so unterschiedlichen Künstlern wie Leonard Cohen, Ralph McTell oder Metallica. Der Eintritt ist frei.

Das Duo Under Prescher kommt am Freitag, 24. Juli, in den Biergarten. Das Akustik-Duo spielt einen vielseitigen Mix aus Rock- und Pop-Klassikern sowie Oldies und Balladen für jeden Geschmack. Auch hier ist der Eintritt frei.

Von Reaktionen enttäuscht

Etwas enttäuscht ist Digwa von einigen Reaktionen auf das wegen der Corona-Pandemie deutlich abgespeckte Erdbeerfest am Sonntag. Bei dem Fest habe es eben nur Livemusik und Erdbeeren von der Erdbeerbowle bis zum Erdbeerkuchen gegeben. Mehr sei einfach nicht möglich gewesen, bedauert Digwa, da ein Kunsthandwerkermarkt mit vielen Auflagen verbunden gewesen wäre, die der Gutshof nicht habe gewährleisten können. „Leider waren einige Gäste unzufrieden, da sie ein normales Erdbeerfest erwartet hatten.“ Es demoralisiere sie ein wenig, weil sich das gesamte Team Mühe gegeben habe und auch Kosten angefallen seien. Und für die Musiker sei es der erste Auftritt in diesem Jahr gewesen.

Von Oliver Kühn