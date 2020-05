Gutshof Rethmar bereitet Wiedereröffnung vor

Rethmar

Der Gutshof in Rethmar ist normalerweise ein Ort der Geselligkeit, der Kultur und der Feste. Die Corona-Pandemie hat den Betrieb derzeit jedoch komplett zum Erliegen gebracht. Das Restaurant ist geschlossen, in der Brauerei wird kein Bier mehr gebraut, und der Kornspeicher, in dem sonst bis zu 500 Besucher Kultur genießen, wirkt in diesen Tagen ohne Stühle trostlos und leer. Nun gibt es für Familie Digwa jedoch einen Lichtblick. Denn Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ist am Montag vorgeprescht und hat die Öffnung von Restaurants, Gaststätten, Cafés und Biergärten ab Montag, 11. Mai erlaubt. Auf dem Gutshof könnten laut Junior-Chef Matthias Digwa das Restaurant und der Biergarten frühestens ab Mittwoch, 13. Mai, aufmachen.

Masken für die Mitarbeiter sind schon bestellt

„Wir freuen uns, dass wir endlich wieder öffnen können, wissen aber noch nicht genau wie“, sagt Digwa. Er warte derzeit noch auf die konkrete Hygienevorgaben des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands ( Dehoga). Im Restaurant die Tische auseinanderzurücken, sei kein Problem. Für seine 15 Mitarbeiter hat Digwa bereits 400 Masken bestellt. „Jetzt kommt es aber natürlich auch darauf an, dass die Gäste sich auch wieder in die Restaurants trauen“, betont Digwa.

Seit dem 18. März hält Familie Digwa ihren Gutshof in einer Art Dornröschenschlaf. Das beliebte Erdbeerfest, mit dem der Gutshof alljährlich in die Sommersaison startet, musste sie absagen. Das Theaterstück der Laienspielgruppe Die Ahltener Unverzagten wurde auf den November verschoben. Mit dem Klarinettisten Giora Feidmann sollte im April eigentlich ein Weltstar nach Rethmar kommen, nun tritt der Musiker am 9. September auf – wenn alles gut geht.

Kein Kulturprogramm: Elke Digwa und ihr Sohn Matthias sitzen auf der Bühne im leeren Saal des Kornspeichers. Quelle: Katja Eggers

Firmenfeiern und Familienfeste fallen aus

Für die Keltic Night im November hat Digwa den Vorverkauf noch gar nicht angekündigt. Da noch völlig unklar ist, wie es mit dem Theaterbetrieb in Corona-Zeiten überhaupt weitergeht, könne sie nur schwer kalkulieren. „Unser Saal fasst 500 Besucher, aber wenn vielleicht nur jeder zweite Platz besetzt werden darf, kann ich nur 250 Karten rausgeben“, erläutert Digwa.

Aber nicht nur Kulturveranstaltungen fallen aus. Auch der Restaurantbetrieb ruht seit März. Firmen haben ihre bereits geplanten Feiern, Sommerfeste und Tagungen im Gutshof abgesagt, nur wenige haben Ersatztermine vereinbart. Darüber hinaus sind rund 25 Hochzeiten und Familienfeiern weggebrochen.

Fördergelder sind nur Tropfen auf den heißen Stein

„Das größte Problem ist die Ungewissheit, wir müssen von Woche zu Woche gucken, wie es weitergeht“, sagt der Juniorchef. Die Corona-Krise trifft den Gutshof hart. „Klar haben wir einen Puffer“, sagt Digwa. „Aber wenn 100 Prozent der Einnahmen wegbrechen, sind auch Fördergelder lediglich ein Tropfen auf dem heißen Stein.“

Den Kopf in den Sand stecken, das wollen die Digwas aber nicht. Stattdessen wird hinter den Kulissen emsig gewerkelt und die Wiedereröffnung vorbereitet. „Wir nutzen die Zeit zum Putzen, Erneuern, Reparieren und Ausmisten“, sagt Matthias Digwa. Für das Restaurant wurde eine neue, noch regionalere Speisekarte eingeführt. Digwa hat zudem zwei französische Rinder angeschafft, die bis zu ihrer Schlachtung auf der Gutshofwiese stehen sollen.

Die Terrasse und der Vorplatz des Guthofs sind derzeit eine Baustelle. Die Terrasse und der Biergarten werden erweitert und bekommen neue beheizbare Schirme mit Licht. Statt 90 Gästen sollen dort künftig 140 Gäste sitzen können. Auch ein neuer Grill und neue Kübelpflanzen wurden angeschafft.

Der Braukessel ist nicht in Betrieb, die Bierflaschen sind allesamt abgefüllt: Juniorchef Matthias Digwa gewährt einen Blick in die Gutshof-Brauerei. Quelle: Katja Eggers

Neues Bier wird derzeit nicht gebraut

In der Gutshof-Brauerei liegt die Bierproduktion indes auf Eis. Die Fässer und Flaschen sind abgefüllt, neues Bier wird derzeit nicht gebraut. Eigentlich sollte das Gutshof-Bier auf Bierfesten verkauft werden, die sind jedoch alle abgesagt. An den Einzelhandel verkauft der Gutshof nur geringe Mengen, und der Onlinehandel ist zurückgegangen. „Die Leute müssen vermutlich sparen und geben ihr Geld nicht für selbst gebrautes Bier aus“, vermutet Digwa.

Von Katja Eggers