Klamottentausch: Erster Kleiderkreisel in Bolzum ist ein Erfolg

60 Kleidungsstücke kauft jeder Deutsche durchschnittlich pro Jahr. Viele Kleiderschränke sind zwar voll, aber leider werden häufig nicht annähernd alle Errungenschaften der letzten Shopping-Tour ausreichend getragen. Stattdessen werden sie im Schrank vergessen oder landen im Müll. Dass es auch anders geht, hat jetzt eine Gruppe von neun Frauen bewiesen. Passend zum Klimaschutzprojekt GutKlima organisierten sie unter dem Motto „Kleider-Tausch-Rausch“einen Tauschmarkt für Kleidung, einen sogenannten Kleiderkreisel, im Gemeindezentrum Bolzum.

Frauen aus Sehnde und den Ortsteilen waren aufgefordert, jeweils bis zu zehn ausgediente noch gut erhaltene Kleidungsstücke mitzubringen. Dieselbe Menge konnten sie auf dem Kleidermarkt wieder mitnehmen – kostenlos. Mehr als 50 Teilnehmerinnen aus ganz Sehnde zählten die Organisatoren beim ersten Kleiderkreisel in Bolzum. Die Frauen tauschten Kleider und kamen miteinander ins Gespräch.

Frauen organisieren Tauschmarkt in Eigenregie

„Ich bin begeistert, was die Gruppe hier selbstständig auf die Beine gestellt hat“, meinte Frauke Lehrke, die das Projekt GutKlima in Bolzum betreut. Die neun Organisatorinnen hatten den Kleidertausch in Eigenregie organisiert. Dazu zählten Aufgaben wie Öffentlichkeitsarbeit, der Auf- und Abbau, das Sortieren von Kleidungsstücken und die Verköstigung der Teilnehmer. Lehrke freute sich vor allem über die Zusammenarbeit und Vernetzung unter den Sehnder Dörfern, die dabei zustande kam.

Durch eine gute und nachhaltige Planung konnten hohe Kosten vermieden werden. Kleiderständer und -bügel wurden etwa von Kindergarteneltern in Wehmingen geliehen, die selbst zweimal im Jahr einen Kinderkleidungsbasar veranstalten. Der wenige Meter weiter beheimatete örtliche Sportverein stellte seine Umkleidekabinen zur Verfügung, die Getränke wurden vom Landhaus Bolzum gespendet.

GutKlima setzt sich für klimafreundlichen Alltag ein

Das GutKlima-Projekt umfasst verschiedene Themen wie Energie, Mobilität, Ernährung, nachhaltiger Konsum und Biodiversität. GutKlima setzt sich für einen klimafreundlichen Alltag im eigenen Dorf ein. Ursprünglich stammt das Projekt aus Bolzum, aber das Vorhaben wurde inzwischen auch auf andere Sehnder Ortsteile ausgeweitet.

Nach dem erfolgreichen ersten Kleiderkreisel waren sich Organisatorinnen einig, dass das Projekt im Herbst wiederholt werden soll. Der voraussichtliche Termin ist am Freitag, 2. Oktober.

