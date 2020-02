Grundschule errichtet Bannmeile gegen Elterntaxis

Sehnde

Mit dem Auto an der Bushaltebucht stoppen, das eigene Kind ausladen und ihm am besten noch den Ranzen bis zur Schultür tragen: Das kommt, wie an vielen Einrichtungen, auch an der Grundschule Breite Straße häufiger vor. Besonders der morgendliche elterliche Fahrdienst gefährde die Kinder, die etwa zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen, sagt die kommissarische Schulleiterin Annika Knauth-Pintag.

Dabei halten die Elterntaxis auch schon mal an der dortigen Bushaltestelle oder direkt am Straßenrand. Zig Appelle an die Väter und Mütter etwa auf Elternabenden dazu seien erfolglos geblieben, sagt Knauth-Pintag bedauernd. Auch mit dem Sehnder Kontaktbeamten Stephan Flohr habe es schon mehrere Aktionen vor der Schule gegeben. „Kurz danach war alles wieder wie vorher.“ Sie hat in den vergangenen Jahren sogar eine stetige Zunahme der Elterntaxis beobachtet.

Teilnahme an landesweitem Projekt

Das soll sich nun ändern. Die Sehnder Grundschule nimmt seit einigen Wochen mit zwei dritten Klassen an einem landesweiten Projekt zu dem Thema teil. „Die Materialien dafür haben wir komplett vom Land gestellt bekommen“, sagt Knauth-Pintag erfreut.

Die Schüler werden in dem Projekt spielerisch mittels einer Geschichte dazu angehalten, einen bestimmten Umkreis um die Schule mit dem Elterntaxi zu meiden. Dafür hat die Schule in Abstimmung mit dem zuständigen Fachdienst der Stadt und der Polizei einen Sperrbereich rund um die Schule eingerichtet. Außerhalb davon wurden mit gelben Logos Haltebereiche für Elterntaxis markiert. Sie befinden sich etwa in der Straße Südtorfeld, an der Mittelstraße/Ecke Straße Zum Großen Freien sowie an der Gretenberger Straße. Von dort aus müssen die Schüler dann bis zur Grundschule nur noch wenige Hundert Meter zu Fuß gehen.

Die kommissarische Schulleiterin Annika Knauth-Pintag zeigt eines der Logos, das einen Haltepunkt für Elterntaxis markiert. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Tägliche Aufgaben machen Schulweg attraktiv

Das Thema wird im Unterricht in eine Geschichte rund um eine fiktive Figur eingebettet, die in der sogenannten Verbotszone, der Bannmeile, lebt. Die Schüler bekommen dann tägliche Aufgaben zu der Geschichte. So sollen sie etwa auf dem Schulweg Blätter und kleine Kieselsteine für die Bewohner der Bannmeile sammeln – etwa um für diese ein Häuschen zu bauen. Das werde dann auch umgesetzt, erläutert Rebecca Hadjiri, Klassenlehrerin in der Klasse 3c. Wenn die Aufgabe von der Klasse erfüllt wurde, können die Schüler an ihrem Bannometer eine Stufe weiter nach oben klettern. Den Schülern mache das bisher sehr viel Spaß, sie seien mit Feuereifer dabei, so die Lehrerin.

Projekt bald für die ganze Schule?

Das Projekt dauert insgesamt drei Monate und endet Ende März. Dann soll der Erfolg des Projekts bewertet werden. Die Haltepunkte würden bislang gut angenommen, sagt die kommissarische Schulleiterin Annika erfreut. Es habe auch schon Nachfragen von Eltern anderer Klassen nach dem Projekt gegeben, sagt sie. „Wenn das Ganze wirksam ist, dann möchten wir das gerne zum neuen Schuljahr auf die ganze Schule ausweiten“, kündigt Knauth-Pintag an.

Darum sind Elterntaxis die falsche Starthilfe in den Tag Elterntaxis sind nach Meinung von Annika Knauth-Pintag, kommissarische Schulleiterin an der Grundschule Breite Straße, die falsche Starthilfe in den Tag. Wer seine Kinder jeden Morgen mit dem Auto zur Schule fahre, verursache nicht nur Chaos und Staus vor der Schule. Die morgendliche Taxitour schade auch der Entwicklung des Kindes. „Diese Schulkinder kommen meist gestresst direkt vom Frühstückstisch in die Schule“, sagt Knauth-Pintag. Sie hätten keine Zeit, mal abzuschalten. So könnten sie etwa ihre Erlebnisse nach dem Unterricht mit keinem teilen, wenn sie mit dem Auto abgeholt würden. Kinder, die selbst ihren Schulweg bewältigten, wären sicherer und damit in der Regel auch selbstbewusster.

