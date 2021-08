Sehnde

Die Bündnisgrünen in Sehnde sind mit prominenter Schützenhilfe in den Wahlkampf gestartet: Frauke Patzke, grüne Kandidatin für das Amt der Regionspräsidentin und Simone Meyer, Direktkandidatin für den Bundestag im Wahlbereich 47 Hannover Land II, standen vor einem aufgebauten Solarmodul für Gespräche zur Verfügung.

Patzke will die Region bis 2030 klimaneutral machen, Meyer die Kommunen mit den erforderlichen Finanzen ausstatten. Im Mittelpunkt standen allerdings die beiden Ortsbürgermeisterkandidaten Florian Schuchardt für Sehnde und Sandy Steve Choitz für Ilten, die auf dem Marktplatz in Sehnde die Schwerpunkte ihres Wahlprogramms vorstellten.

Lesen Sie mehr: Alles zur Kommunalwahl in Sehnde – Interviews, Porträts, Infos und Berichte

So will Schuchardt den Fahrradverkehr in Sehnde stärken, etwa mit einem Radweg von Sehnde über Gretenberg bis nach Klein Lobke. Ebenso müssten mehr ganzjährige Blühstreifen als Lebensräume für Insekten, aber auch andere Tiere wie Niederwild und Bodenbrüter geschaffen werden. „Umwelt- und Artenschutz ist immer auch der Schutz unserer eigenen Lebensgrundlagen.“

Kandidat Choitz will vor allem das Angebot für Kinder und Jugendliche stärken. Er hat einen Jugendraum für Ilten ins Spiel gebracht und will sich auch für eine Erweiterung der Skateranlage einsetzen. Zudem bedürfe Ilten eines Verkehrskonzepts, um mehr Sicherheit für alle Teilnehmer zu schaffen. „Auch die Dorfgemeinschaft von alteingesessenen Einwohnern und Neubürgern möchte ich gerne in Zusammenarbeit mit den Vereinen und Gewerbetreibenden stärken.“

Von Oliver Kühn